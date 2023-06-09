أعلنت Atlassian عن ميزات أمان جديدة في Jira Software Cloud - الأمان في Jira - تهدف إلى مساعدة المؤسسات على إعطاء الأولوية للأمان بشكل أكثر فعالية. يوفر النظام المحدث لفرق البرامج رؤى أفضل حول قضايا الأمان التي تحتاج إلى الاهتمام والحل ، مما يسمح بتحسين الأولويات والكفاءة. أصبحت مبادرة تعزيز الأمان هذه ممكنة من خلال تعاون Atlassian مع الشركات الشريكة مثل Snyk و Mend و Lacework و Stackhawk و JFrog.

يزود التعاون الفرق بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية بشكل أكثر فعالية وخلال المراحل الأولى من التطوير. من خلال الوصول إلى علامة تبويب الأمان داخل برنامج Jira ، يمكن للفرق إدارة جميع نقاط الضعف المكتشفة عبر أدوات الأمان الخاصة بهم في موقع مركزي. يعمل هذا على تبسيط عملية تحديد أولويات المهام وتفويضها وإكمالها لفرق التطوير.

توفر علامة تبويب الأمان الجديدة أيضًا سياقًا محسنًا لفرق البرامج ، مما يسمح لهم بتصفية وترتيب الثغرات بناءً على مستوى الخطورة. تساعد هذه الميزة الفرق في معالجة نقاط الضعف الحرجة بشكل أسرع ، وزيادة سرعة التطوير ، وتقليل المخاطر المرتبطة بكل إصدار. يمكن تكوين Jira Software Cloud لإنشاء مشكلة تحتوي تلقائيًا على تفاصيل الأمان لنقاط الضعف الحرجة المحددة ، مع دمج الثغرات الأمنية ذات الأولوية المنخفضة في التخطيط السريع. يساعد هذا الأسلوب المطورين في الحفاظ على التركيز عن طريق تقليل الانقطاعات غير المتوقعة وتعزيز تحديد الأولويات المتعمد للثغرات الأمنية. من خلال القدرة على عرض حالة الثغرات ومعالجتها في طريقة عرض واحدة ، يمكن للفرق دمج الأمان بسهولة في مهام سير العمل الحالية.

وهذا يجعل تنفيذ DevSecOps أكثر قابلية للإدارة وفعالية. صرح Andrew Pankevicius ، كبير مديري المنتجات ، DevOps في Jira Software في Atlassian ، في منشور مدونة: "الاستفادة من الأمان في Jira لإضفاء المزيد من الأمان على طقوس تطوير البرامج الحالية. تكرس Atlassian جهودًا لمساعدة الفرق على إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة ، ونحن" إعادة متحمسة لرؤية عملائنا يتحركون بشكل أسرع ويقدمون قيمة أكبر لعملائهم مع التأكيد على أنهم ينشرون ميزات ومنتجات آمنة . " ينقل هذا الإعلان بوضوح التزام Atlassian بتحسين أمن مشاريع تطوير البرمجيات دون التضحية بالسرعة أو الكفاءة.

ستستفيد المؤسسات التي تستفيد من الأنظمة الأساسية مثل AppMaster من الشراكة مع موفري الأمان الخبراء ، بما في ذلك تلك التي تشارك مع Atlassian ، لضمان أفضل حماية ممكنة لمشاريع برامجها عبر تطبيقات الويب والجوّال والخلفية.