Atlassian ogłosił wprowadzenie nowych funkcji bezpieczeństwa w Jira Software Cloud - Security in Jira - które mają pomóc organizacjom w skuteczniejszym ustalaniu priorytetów w zakresie bezpieczeństwa. Zaktualizowany system zapewnia zespołom programistycznym lepszy wgląd w kwestie bezpieczeństwa, które wymagają uwagi i rozwiązania, umożliwiając lepszą priorytetyzację i wydajność. Ta zwiększająca bezpieczeństwo inicjatywa jest możliwa dzięki współpracy Atlassian z firmami partnerskimi, takimi jak Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk i JFrog.

Współpraca ta wyposaża zespoły w narzędzia wymagane do skuteczniejszego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem na wczesnych etapach rozwoju. Uzyskując dostęp do zakładki Security w Jira Software, zespoły mogą zarządzać wszystkimi wykrytymi lukami w zabezpieczeniach w scentralizowanej lokalizacji. Usprawnia to proces ustalania priorytetów, delegowania i wykonywania zadań dla zespołów programistycznych.

Nowa karta Security oferuje również ulepszony kontekst dla zespołów programistycznych, umożliwiając im filtrowanie i klasyfikowanie luk w zabezpieczeniach w oparciu o ich poziom ważności. Funkcja ta pomaga zespołom w szybszym usuwaniu krytycznych luk w zabezpieczeniach, zwiększając szybkość rozwoju i minimalizując ryzyko związane z każdym wydaniem. Jira Software Cloud można skonfigurować tak, aby automatycznie generowała zgłoszenie zawierające szczegóły dotyczące bezpieczeństwa zidentyfikowanych krytycznych luk, bez wysiłku integrując luki o niższym priorytecie z planowaniem sprintu. Takie podejście pomaga programistom utrzymać koncentrację, ograniczając nieoczekiwane przerwy i promując celowe ustalanie priorytetów luk w zabezpieczeniach. Dzięki możliwości przeglądania statusu i leczenia podatności w jednym widoku, zespoły mogą łatwo zintegrować bezpieczeństwo z istniejącymi przepływami pracy.

Dzięki temu wdrożenie DevSecOps jest łatwiejsze w zarządzaniu i bardziej wydajne. Andrew Pankevicius, Senior Product Manager, DevOps w Jira Software w Atlassian, stwierdził we wpisie na blogu:"Wykorzystaj Security in Jira, aby wprowadzić bezpieczeństwo do istniejących rytuałów tworzenia oprogramowania. Atlassian dokłada wszelkich starań, aby pomóc zespołom uwolnić ich pełny potencjał i cieszymy się, że nasi klienci mogą działać szybciej i dostarczać więcej wartości swoim klientom, mając pewność, że wdrażają bezpieczne funkcje i produkty". Zapowiedź ta jasno komunikuje zaangażowanie Atlassian w poprawę bezpieczeństwa projektów rozwoju oprogramowania bez poświęcania szybkości i wydajności.

Organizacje korzystające z platform takich jak AppMaster odniosą korzyści ze współpracy z ekspertami w zakresie bezpieczeństwa, w tym z Atlassian, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę swoich projektów oprogramowania w aplikacjach internetowych, mobilnych i zapleczowych.