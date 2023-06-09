Компания Atlassian объявила о новых функциях безопасности в Jira Software Cloud - Security in Jira, призванных помочь организациям более эффективно определять приоритеты безопасности. Обновленная система предоставляет командам разработчиков программного обеспечения более полное представление о проблемах безопасности, требующих внимания и решения, что позволяет повысить приоритетность и эффективность. Эта инициатива по повышению безопасности стала возможной благодаря сотрудничеству Atlassian с такими компаниями-партнерами, как Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk и JFrog.

Это сотрудничество предоставляет командам инструменты, необходимые для более эффективного решения проблем безопасности на ранних стадиях разработки. Зайдя на вкладку "Безопасность" в Jira Software, команды могут централизованно управлять всеми обнаруженными уязвимостями в своих инструментах безопасности. Это упрощает процесс определения приоритетов, делегирования и выполнения задач для команд разработчиков.

Новая вкладка Security также предлагает расширенный контекст для команд разработчиков программного обеспечения, позволяя им фильтровать и ранжировать уязвимости на основе уровня их серьезности. Эта функция помогает командам быстрее устранять критические уязвимости, увеличивать скорость разработки и минимизировать риски, связанные с каждым релизом. Jira Software Cloud может быть настроена на автоматическое создание выпуска, содержащего сведения о безопасности для выявленных критических уязвимостей, что позволяет легко интегрировать менее приоритетные уязвимости в планирование спринта. Такой подход помогает разработчикам сохранять сосредоточенность, сокращая непредвиденные прерывания и способствуя осознанному определению приоритетов уязвимостей безопасности. Благодаря возможности просматривать статус и лечение уязвимостей в едином представлении, команды могут легко интегрировать безопасность в существующие рабочие процессы.

Это делает внедрение DevSecOps более управляемым и эффективным. Эндрю Панкевичус, старший менеджер по продуктам DevOps в Jira Software компании Atlassian, заявил в своем блоге:"Используйте Security в Jira, чтобы еще больше углубить безопасность в существующие ритуалы разработки программного обеспечения". КомпанияAtlassian стремится помочь командам полностью раскрыть свой потенциал, и мы рады видеть, как наши клиенты будут двигаться быстрее и предоставлять больше преимуществ своим клиентам, будучи уверенными в том, что они внедряют безопасные функции и продукты". Это объявление четко передает стремление Atlassian повысить безопасность проектов по разработке программного обеспечения без ущерба для скорости и эффективности.

Организации, использующие такие платформы, как AppMaster, выиграют от сотрудничества с экспертами в области безопасности, включая тех, кто сотрудничает с Atlassian, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту своих программных проектов для веб-, мобильных и внутренних приложений.