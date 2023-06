A Atlassian anunciou novas funcionalidades de segurança no Jira Software Cloud - Security in Jira - com o objectivo de ajudar as organizações a dar prioridade à segurança de forma mais eficaz. O sistema actualizado fornece às equipas de software melhores informações sobre os problemas de segurança que precisam de atenção e resolução, permitindo uma melhor priorização e eficiência. Esta iniciativa de melhoria da segurança é possível graças à colaboração da Atlassian com empresas parceiras como a Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk e JFrog.

A colaboração equipa as equipas com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios de segurança de forma mais eficaz e durante as fases iniciais do desenvolvimento. Ao aceder ao separador Security no Jira Software, as equipas podem gerir todas as vulnerabilidades detectadas nas suas ferramentas de segurança numa localização centralizada. Isto simplifica o processo de priorização, delegação e conclusão de tarefas para as equipas de desenvolvimento.

O novo separador Security também oferece um contexto melhorado às equipas de software, permitindo-lhes filtrar e classificar as vulnerabilidades com base no seu nível de gravidade. Esta funcionalidade ajuda as equipas a resolver mais rapidamente as vulnerabilidades críticas, aumentando a velocidade de desenvolvimento e minimizando os riscos associados a cada versão. O Jira Software Cloud pode ser configurado para gerar automaticamente um problema contendo detalhes de segurança para vulnerabilidades críticas identificadas, integrando sem esforço vulnerabilidades de menor prioridade no planeamento de sprint. Essa abordagem ajuda os desenvolvedores a manter o foco, reduzindo interrupções inesperadas e promovendo a priorização deliberada das vulnerabilidades de segurança. Com a capacidade de visualizar o estado e o tratamento das vulnerabilidades numa única vista, as equipas podem facilmente integrar a segurança nos seus fluxos de trabalho existentes.

Isso torna a implementação do DevSecOps mais gerenciável e eficiente. Andrew Pankevicius, Gestor de Produto Sénior, DevOps no Jira Software da Atlassian, afirmou numa publicação no blogue:"Utilize o Security in Jira para integrar ainda mais a segurança nos seus rituais actuais de desenvolvimento de software. A Atlassian dedica-se a ajudar as equipas a libertarem todo o seu potencial, e estamos entusiasmados por ver os nossos clientes a avançarem mais rapidamente e a fornecerem mais valor aos seus próprios clientes com a garantia de que estão a implementar funcionalidades e produtos seguros." Este anúncio comunica claramente o compromisso da Atlassian em melhorar a segurança dos projectos de desenvolvimento de software sem sacrificar a velocidade ou a eficiência.

As organizações que utilizam plataformas como o AppMaster vão beneficiar da parceria com fornecedores de segurança especializados, incluindo os que têm parceria com a Atlassian, para garantir a melhor protecção possível para os seus projectos de software em aplicações web, móveis e backend.