Atlassian hat neue Sicherheitsfunktionen in Jira Software Cloud - Security in Jira - angekündigt, die Unternehmen dabei helfen sollen, Sicherheit effektiver zu priorisieren. Das aktualisierte System bietet Software-Teams einen besseren Einblick in die Sicherheitsprobleme, die beachtet und gelöst werden müssen, und ermöglicht so eine bessere Priorisierung und Effizienz. Diese Initiative zur Verbesserung der Sicherheit wird durch die Zusammenarbeit von Atlassian mit Partnerunternehmen wie Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk und JFrog ermöglicht.

Die Zusammenarbeit stattet Teams mit den erforderlichen Tools aus, um Sicherheitsherausforderungen effektiver und bereits in den frühen Phasen der Entwicklung anzugehen. Durch den Zugriff auf die Registerkarte "Sicherheit" in Jira Software können Teams alle erkannten Schwachstellen in ihren Sicherheitstools an einem zentralen Ort verwalten. Dadurch wird der Prozess der Priorisierung, Delegierung und Erledigung von Aufgaben für Entwicklungsteams rationalisiert.

Die neue Registerkarte "Sicherheit" bietet Software-Teams außerdem einen verbesserten Kontext, der es ihnen ermöglicht, Schwachstellen nach ihrem Schweregrad zu filtern und einzustufen. Diese Funktion unterstützt Teams dabei, kritische Schwachstellen schneller zu beheben, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die mit jedem Release verbundenen Risiken zu minimieren. Jira Software Cloud kann so konfiguriert werden, dass automatisch ein Problem mit Sicherheitsdetails für identifizierte kritische Schwachstellen erzeugt wird, wodurch Schwachstellen mit geringerer Priorität mühelos in die Sprint-Planung integriert werden können. Dieser Ansatz hilft den Entwicklern, den Fokus aufrechtzuerhalten, indem er unerwartete Unterbrechungen reduziert und die bewusste Priorisierung von Sicherheitsschwachstellen fördert. Mit der Möglichkeit, den Status und die Behandlung von Schwachstellen in einer einzigen Ansicht anzuzeigen, können Teams die Sicherheit problemlos in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren.

Dadurch wird die Implementierung von DevSecOps überschaubarer und effizienter. Andrew Pankevicius, Senior Product Manager, DevOps bei Jira Software bei Atlassian, erklärte in einem Blog-Post: "Nutzen Sie Security in Jira, um die Sicherheit in Ihre bestehenden Softwareentwicklungsrituale zu integrieren. Atlassian hat es sich zur Aufgabe gemacht, Teams dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und wir freuen uns, dass unsere Kunden schneller vorankommen und ihren eigenen Kunden mehr Wert liefern können - mit der Gewissheit, dass sie sichere Funktionen und Produkte bereitstellen." Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement von Atlassian, die Sicherheit von Softwareentwicklungsprojekten zu verbessern, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Effizienz einzubüßen.

Unternehmen, die Plattformen wie AppMaster nutzen, profitieren von der Zusammenarbeit mit kompetenten Sicherheitsanbietern, zu denen auch die Partner von Atlassian gehören, um den bestmöglichen Schutz für ihre Software-Projekte über Web-, Mobile- und Backend-Anwendungen hinweg zu gewährleisten.