Atlassian, kuruluşların güvenliğe daha etkin bir şekilde öncelik vermesine yardımcı olmayı amaçlayan Jira Software Cloud - Security in Jira'daki yeni güvenlik özelliklerini duyurdu. Güncellenen sistem, yazılım ekiplerine dikkat edilmesi ve çözülmesi gereken güvenlik sorunları hakkında daha iyi içgörüler sunarak gelişmiş önceliklendirme ve verimlilik sağlar. Bu güvenliği artıran girişim, Atlassian'ın Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk ve JFrog gibi ortak şirketlerle yaptığı iş birliği sayesinde mümkün olmuştur.

İşbirliği, ekipleri güvenlik sorunlarıyla daha etkin bir şekilde ve geliştirmenin ilk aşamalarında mücadele etmek için gereken araçlarla donatıyor. Ekipler, Jira Software içindeki Güvenlik sekmesine erişerek güvenlik araçlarında tespit edilen tüm güvenlik açıklarını merkezi bir konumdan yönetebilir. Bu, geliştirme ekipleri için görevleri önceliklendirme, devretme ve tamamlama sürecini kolaylaştırır.

Yeni Güvenlik sekmesi ayrıca yazılım ekipleri için güvenlik açıklarını önem düzeylerine göre filtrelemelerine ve sıralamalarına olanak tanıyan gelişmiş bağlam sunar. Bu özellik, ekiplerin kritik güvenlik açıklarını daha hızlı ele almasına, geliştirme hızını artırmasına ve her sürümle ilişkili riskleri en aza indirmesine yardımcı olur. Jira Software Cloud, belirlenen kritik güvenlik açıkları için güvenlik ayrıntılarını içeren bir sorunu otomatik olarak oluşturacak ve düşük öncelikli güvenlik açıklarını sprint planlamasına zahmetsizce entegre edecek şekilde yapılandırılabilir. Bu yaklaşım, geliştiricilerin beklenmeyen kesintileri azaltarak ve güvenlik açıklarının kasıtlı olarak önceliklendirilmesini teşvik ederek odaklanmalarına yardımcı olur. Güvenlik açıklarının durumunu ve ele alınmasını tek bir görünümde görüntüleme yeteneği sayesinde ekipler, güvenliği mevcut iş akışlarına kolayca entegre edebilir.

Bu, DevSecOps'un uygulanmasını daha yönetilebilir ve verimli hale getirir. Atlassian Jira Software DevOps Kıdemli Ürün Müdürü Andrew Pankevicius bir blog gönderisinde şunları söyledi: " Mevcut yazılım geliştirme ritüellerinize güvenliği daha da fazla getirmek için Jira'da Güvenlikten yararlanın. Atlassian, ekiplerin tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaya kendini adamıştır ve biz' müşterilerimizin daha hızlı hareket ettiğini ve güvenli özellikler ve ürünler kullandıklarının güvencesiyle kendi müşterilerine daha fazla değer sunduğunu görmek bizi heyecanlandırıyor ." Bu duyuru, Atlassian'ın hız veya verimlilikten ödün vermeden yazılım geliştirme projelerinin güvenliğini artırma taahhüdünü açıkça ifade etmektedir.

AppMaster gibi platformlardan yararlanan kuruluşlar, web, mobil ve arka uç uygulamalarında yazılım projeleri için mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için Atlassian ile ortak olanlar da dahil olmak üzere uzman güvenlik sağlayıcılarıyla ortaklık yapmaktan faydalanacaktır.