Atlassian宣布了Jira软件云中的新安全功能--Jira中的安全，旨在帮助企业更有效地确定安全的优先次序。更新后的系统为软件团队提供了对需要关注和解决的安全问题的更好洞察力，使其能够增强优先级和效率。通过Atlassian与Snyk、Mend、Lacework、Stackhawk和JFrog等合作伙伴公司的合作，这一加强安全的举措得以实现。

这种合作为团队提供了所需的工具，以便在开发的早期阶段更有效地应对安全挑战。通过访问Jira软件中的安全选项卡，团队可以在一个集中的位置管理其安全工具中检测到的所有漏洞。这简化了开发团队的优先级、授权和完成任务的过程。

新的安全选项卡还为软件团队提供了增强的上下文，允许他们根据漏洞的严重程度进行过滤和排序。这项功能可以协助团队更快地解决关键漏洞，提高开发速度，并最大限度地减少与每个版本相关的风险。Jira软件云可以被配置为自动生成一个包含已识别的关键漏洞的安全细节的问题，毫不费力地将较低优先级的漏洞纳入冲刺计划。这种方法通过减少意外的中断和促进安全漏洞的深思熟虑的优先级来帮助开发人员保持专注。由于能够在一个单一的视图中查看漏洞的状态和处理情况，团队可以轻松地将安全问题整合到他们现有的工作流程中。

这使得DevSecOps的实施更加易于管理和高效。Atlassian公司Jira软件的DevOps高级产品经理Andrew Pankevicius在一篇博文中表示："利用Jira中的安全功能，将安全进一步带入你现有的软件开发仪式。Atlassian致力于帮助团队释放他们的全部潜力，我们很高兴看到我们的客户在保证部署安全功能和产品的情况下更快地发展，并为自己的客户提供更多的价值。"这一声明清楚地传达了Atlassian在不牺牲速度或效率的情况下提高软件开发项目安全性的承诺。

利用AppMaster等平台的企业将受益于与专家级安全供应商的合作，包括与Atlassian合作的供应商，以确保其软件项目在网络、移动和后台应用中得到最佳保护。