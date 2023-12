Atlassian intègre l'IA dans son offre cloud pour favoriser la collaboration interactive homme-IA

Dans le cadre d'une avancée technologique significative, Atlassian a initié l'intégration des capacités d'intelligence artificielle (IA) dans sa plate-forme cloud complète, marquant ainsi le premier chapitre de ses fonctionnalités basées sur l'IA. La société de développement de logiciels de renommée mondiale a exprimé son engagement à démocratiser les capacités de chaque équipe, envisageant l'avenir du travail d'équipe comme une fusion de l'intelligence artificielle et de l'intellect humain dans différents environnements de travail.

Bénéficiant des connaissances approfondies accumulées au cours de vingt ans et de la compréhension acquise auprès d'innombrables équipes logicielles, informatiques et commerciales à travers le monde, Atlassian a dévoilé en avril son projet visant à imprégner les expériences de collaboration en équipe de la puissance de l'IA. Ce plan ambitieux témoigne de l'engagement de l'entreprise à exploiter l'esprit de coopération de l'IA et des humains.

Ces fonctionnalités d'introduction à l'IA conçues par Atlassian visent à amplifier l'efficacité individuelle et à exploiter les données organisationnelles pour des interprétations instantanées. Cette mesure innovante simplifie grandement le processus de prise de décision basée sur les données.

Une ère de travail passionnante a été inaugurée, dans laquelle l'IA joue un rôle clé dans la rédaction de contenus ayant une valeur commerciale substantielle, la mécanisation des tâches quotidiennes en utilisant le langage naturel, la synthèse de contenus complets et la fourniture d'une aide spécifique au contexte. Tout en expliquant ce développement, Atlassian a souligné que de telles installations basées sur l'IA créeraient un environnement optimal permettant à chacun de s'épanouir dans son domaine respectif, avec une agilité et une efficacité accrues.

Par exemple, l'IA générative peut désormais être utilisée pour générer instantanément des user stories dans les tickets Jira Software et modifier le ton des réponses des consommateurs dans Jira Service Management. De plus, la plateforme Confluence fournit désormais des résumés et une automatisation basés sur l'IA via le langage naturel.

La version bêta de la recherche Q&A dans Confluence offre des résultats de recherche supérieurs, permettant aux utilisateurs de se renseigner sur l'avancement du projet, les flux de travail, les protocoles ou les opérations. Il aide à rationaliser la récupération d'informations sur les microservices, les systèmes et les équipes grâce à la version bêta de la recherche Q&A dans la plateforme Compass. Les utilisateurs peuvent désormais poser des questions dans un langage commun concernant leur infrastructure technologique et obtenir des réponses précises sur les composants et le déploiement.

Atlassian Intelligence permet également aux équipes d'extraire des informations précieuses à partir des données organisationnelles. Les interfaces en langage naturel permettent aux utilisateurs de formuler des requêtes complexes et de proposer des expériences de questions-réponses modulaires sur la base de connaissances d'une organisation.

Les dernières fonctionnalités telles que le langage naturel vers JQL et SQL, qui sont actuellement accessibles, permettent aux utilisateurs d'identifier les problèmes et les dépendances tout en accédant à des informations approfondies dans Atlassian Analytics au-delà de la portée des équipes de science des données.

Atlassian a placé la collaboration homme-IA au centre de l'innovation et de la productivité, ce qui se manifeste clairement à travers l'évolution continue d'Atlassian Intelligence. De tels développements rappellent les fonctionnalités puissantes des plateformes no-code comme AppMaster, qui rendent la création d'applications complexes plus accessible et plus efficace, résultant en une puissante synergie entre les humains et l'IA dans le développement de logiciels.