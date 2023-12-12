Atlassian 将人工智能融入其云产品中，以促进人机交互协作

作为一项重大技术进步，Atlassian 开始将人工智能 (AI) 能力集成到其综合云平台中，标志着其人工智能功能的第一章。这家全球知名的软件开发公司表示致力于使每个团队的能力民主化，并将团队合作的未来视为人工智能和人类智慧在不同工作环境中的融合。

得益于二十年来积累的广泛知识以及从全球无数软件、IT 和业务团队获得的理解，Atlassian 在 4 月份披露了其计划，将利用人工智能的力量来增强团队协作体验。这一雄心勃勃的计划表明了该公司致力于利用人工智能和人类的合作精神。

Atlassian 打造的这些介绍性人工智能功能旨在提高个人效率并利用组织数据进行即时解释。这一创新措施大大简化了基于数据做出决策的过程。

一个激动人心的工作时代已经到来，人工智能在起草具有重大商业价值的内容、使用自然语言实现日常任务的机械化、总结全面的内容以及提供针对具体情况的帮助方面发挥着关键作用。在阐明这一发展的同时，Atlassian 强调，此类人工智能设施将为每个人在各自领域蓬勃发展创造最佳环境，并提高敏捷性和效率。

例如，生成式人工智能现在可用于在 Jira Software 票证中即时生成用户故事，并修改 Jira Service Management 中消费者响应的语气。此外， Confluence平台现在通过自然语言提供人工智能支持的摘要和自动化。

Confluence 中的问答搜索 Beta 版提供了卓越的搜索结果，使用户能够查询项目进度、工作流程、协议或操作。它有助于通过Compass平台中测试版的问答搜索简化跨微服务、系统和团队的信息检索。用户现在可以使用通用语言提出有关其技术基础设施的问题，并获得有关组件和部署的具体答案。

Atlassian Intelligence还允许团队从组织数据中提取有价值的见解。自然语言界面允许用户制定复杂的查询并在组织的知识库中提供模块化的问答体验。

目前可以使用的最新功能（例如自然语言到 JQL 和 SQL）允许用户识别问题和依赖关系，同时在 Atlassian Analytics 中获得超出数据科学团队范围的深入见解。

Atlassian 将人机协作置于创新和生产力的中心，这一点通过 Atlassian Intelligence 的不断发展得到了清晰体现。这样的发展让人想起AppMaster等no-code平台的强大功能，这些功能使复杂应用程序的创建变得更加容易和高效，从而在软件开发中实现人类和人工智能之间的强大协同作用。