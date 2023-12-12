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Atlassian, Etkileşimli İnsan-Yapay Zeka İşbirliğini Geliştirmek İçin Yapay Zekayı Bulut Tekliflerine Dahil Ediyor

Ara 12, 2023
Atlassian, Etkileşimli İnsan-Yapay Zeka İşbirliğini Geliştirmek İçin Yapay Zekayı Bulut Tekliflerine Dahil Ediyor

Önemli bir teknolojik ilerlemeyle Atlassian, yapay zeka (AI) yeteneklerini kapsamlı bulut platformuna entegre etmeye başladı ve bu, yapay zeka destekli işlevlerinin ilk bölümünü oluşturdu. Dünya çapında tanınan yazılım geliştirme şirketi, ekip çalışmasının geleceğini farklı çalışma ortamlarında yapay zeka ve insan zekasının bir birleşimi olarak tasavvur ederek her ekibin kapasitesini demokratikleştirme konusundaki kararlılığını ifade etti.

Yirmi yıl boyunca biriken kapsamlı bilgi birikiminden ve dünya çapındaki sayısız yazılım, BT ve iş ekibinden edinilen anlayıştan yararlanan Atlassian, ekip işbirliği deneyimlerini yapay zekanın gücüyle doldurma planını Nisan ayında açıkladı. Bu iddialı plan, firmanın yapay zeka ve insanların işbirlikçi ruhundan yararlanma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Atlassian tarafından hazırlanan bu giriş niteliğindeki yapay zeka işlevleri, bireysel verimliliği artırmayı ve anlık yorumlar için kurumsal verilerden yararlanmayı amaçlıyor. Bu yenilikçi önlem, verilere dayalı olarak karar verme sürecini büyük ölçüde basitleştirir.

Yapay zekanın önemli iş değeri taşıyan içeriğin hazırlanmasında, günlük görevlerin doğal dil kullanılarak makineleştirilmesinde, kapsamlı içeriğin özetlenmesinde ve bağlama özel yardım sağlanmasında önemli bir rol oynadığı heyecan verici bir çalışma dönemi başlatıldı. Atlassian, bu gelişmeyi açıklarken, bu tür yapay zeka destekli tesislerin, gelişmiş çeviklik ve verimlilikle herkesin kendi alanlarında gelişmesi için en uygun ortamı yaratacağını vurguladı.

Örneğin, üretken yapay zeka artık Jira Software destek bildirimlerinde anında kullanıcı öyküleri oluşturmak ve Jira Hizmet Yönetimi'nde tüketici yanıtlarının tonunu değiştirmek için kullanılabilir. Ek olarak, Confluence platformu artık yapay zeka destekli özetler ve otomasyonu doğal dil aracılığıyla sağlıyor.

Confluence'daki Soru-Cevap aramasının beta sürümü, üstün arama sonuçları sunarak kullanıcıların proje ilerlemesi, iş akışları, protokoller veya operasyonlar hakkında bilgi almasına olanak tanır. Compass platformundaki Soru-Cevap aramasının beta sürümü aracılığıyla mikro hizmetler, sistemler ve ekipler genelinde bilgilerin alınmasını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kullanıcılar artık teknolojik altyapılarına ilişkin ortak bir dil kullanarak soru sorabiliyor, bileşenler ve konuşlandırmaya ilişkin spesifik yanıtlar alabiliyor.

Atlassian Intelligence ayrıca ekiplerin kurumsal verilerden değerli bilgiler elde etmesine de olanak tanır. Doğal dil arayüzleri, kullanıcıların karmaşık sorguları formüle etmesine ve bir kuruluşun bilgi tabanında modüler Soru-Cevap deneyimleri sunmasına olanak tanır.

JQL ve SQL'e yönelik doğal dil gibi şu anda erişilebilen en yeni özellikler, kullanıcıların Atlassian Analytics'teki veri bilimi ekiplerinin kapsamının ötesinde derinlemesine içgörülere erişirken sorunları ve bağımlılıkları tanımlamasına olanak tanır.

Atlassian, insan-yapay zeka işbirliğini inovasyon ve üretkenliğin merkezine konumlandırıyor ve bu, Atlassian Intelligence'ın sürekli gelişimiyle açıkça ortaya çıkıyor. Bu tür gelişmeler, karmaşık uygulamaların oluşturulmasını daha erişilebilir ve verimli hale getiren, yazılım geliştirmede insanlar ve yapay zeka arasında güçlü bir sinerji yaratan AppMaster gibi no-code platformların güçlü özelliklerini hatırlatıyor.

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