Atlassian incorpora IA em sua oferta de nuvem para promover a colaboração interativa entre humanos e IA

Em um avanço tecnológico significativo, a Atlassian iniciou a integração de habilidades de inteligência artificial (IA) em sua plataforma de nuvem abrangente, marcando o primeiro capítulo de suas funcionalidades habilitadas para IA. A empresa de desenvolvimento de software reconhecida mundialmente expressou o seu compromisso com a democratização da capacidade de cada equipa, prevendo o futuro do trabalho em equipa como uma fusão de inteligência artificial e intelecto humano em diferentes ambientes de trabalho.

Aproveitando o amplo conhecimento acumulado ao longo de vinte anos e a compreensão adquirida de inúmeras equipes de software, TI e negócios em todo o mundo, a Atlassian divulgou em abril seu plano de imbuir experiências de colaboração em equipe com o poder da IA. Este plano ambicioso indica a dedicação da empresa em aproveitar o espírito cooperativo da IA ​​e dos humanos.

Essas funcionalidades introdutórias de IA criadas pela Atlassian têm como objetivo ampliar a eficácia individual e aproveitar dados organizacionais para interpretações instantâneas. Esta medida inovadora simplifica muito o processo de tomada de decisões com base em dados.

Uma era emocionante de trabalho foi inaugurada, em que a IA desempenha um papel fundamental na elaboração de conteúdo com valor comercial substancial, na mecanização de tarefas diárias usando linguagem natural, no resumo de conteúdo abrangente e no fornecimento de ajuda específica ao contexto. Ao elucidar este desenvolvimento, a Atlassian enfatizou que tais instalações alimentadas por IA criariam um ambiente ideal para que todos prosperassem em seus respectivos campos, com maior agilidade e eficiência.

Por exemplo, a IA generativa agora pode ser utilizada para gerar instantaneamente histórias de usuários em tickets do Jira Software e modificar o tom das respostas dos consumidores no Jira Service Management. Além disso, a plataforma Confluence agora fornece resumos e automação com tecnologia de IA por meio de linguagem natural.

A versão beta da pesquisa de perguntas e respostas no Confluence oferece resultados de pesquisa superiores, permitindo que os usuários perguntem sobre o andamento do projeto, fluxos de trabalho, protocolos ou operações. Ele ajuda a agilizar a recuperação de informações em microsserviços, sistemas e equipes por meio da versão beta da pesquisa de perguntas e respostas na plataforma Compass. Os usuários agora podem fazer perguntas usando uma linguagem comum sobre sua infraestrutura tecnológica e obter respostas específicas sobre componentes e implantação.

Atlassian Intelligence também permite que as equipes extraiam insights valiosos de dados organizacionais. As interfaces de linguagem natural permitem que os usuários formulem consultas complexas e ofereçam experiências modulares de perguntas e respostas em toda a base de conhecimento de uma organização.

Os recursos mais recentes, como linguagem natural para JQL e SQL, acessíveis atualmente, permitem que os usuários identifiquem problemas e dependências enquanto acessam insights detalhados no Atlassian Analytics, além do escopo das equipes de ciência de dados.

A Atlassian posicionou a colaboração humano-IA no centro da inovação e da produtividade, manifestada claramente por meio da evolução contínua da Atlassian Intelligence. Tais desenvolvimentos lembram os poderosos recursos de plataformas no-code como AppMaster, que tornam a criação de aplicações complexas mais acessível e eficiente, resultando em uma poderosa sinergia entre humanos e IA no desenvolvimento de software.