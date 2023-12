Atlassian integreert AI in zijn cloudaanbod om de interactieve mens-AI-samenwerking te bevorderen

In een aanzienlijke technologische vooruitgang heeft Atlassian de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in zijn uitgebreide cloudplatform geïnitieerd, waarmee het eerste hoofdstuk van zijn AI-functionaliteit wordt gemarkeerd. Het wereldwijd erkende softwareontwikkelingsbedrijf sprak zijn toewijding uit aan het democratiseren van de capaciteit van elk team, waarbij de toekomst van teamwerk wordt voorgesteld als een samensmelting van kunstmatige intelligentie en menselijk intellect in verschillende werkomgevingen.

Profiterend van de uitgebreide kennis die de afgelopen twintig jaar is verzameld en het inzicht dat is opgedaan bij talloze software-, IT- en zakelijke teams over de hele wereld, maakte Atlassian in april zijn plan bekend om teamsamenwerkingservaringen te doordrenken met de kracht van AI. Dit ambitieuze plan weerspiegelt de toewijding van het bedrijf aan het benutten van de coöperatieve geest van AI en mensen.

Deze inleidende AI-functionaliteiten van Atlassian zijn gericht op het vergroten van de individuele effectiviteit en het benutten van organisatiegegevens voor onmiddellijke interpretaties. Deze innovatieve maatregel vereenvoudigt het besluitvormingsproces op basis van data aanzienlijk.

Er is een opwindend tijdperk van werk ingeluid, waarin AI een sleutelrol speelt bij het opstellen van inhoud die substantiële bedrijfswaarde heeft, het mechaniseren van alledaagse taken met behulp van natuurlijke taal, het samenvatten van uitgebreide inhoud en het leveren van contextspecifieke hulp. Terwijl Atlassian deze ontwikkeling toelichtte, benadrukte hij dat dergelijke AI-aangedreven faciliteiten een optimale omgeving zouden creëren voor iedereen om te floreren in hun respectievelijke vakgebieden, met verbeterde flexibiliteit en efficiëntie.

Generatieve AI kan nu bijvoorbeeld worden gebruikt om onmiddellijk gebruikersverhalen te genereren in Jira Software-tickets en de toon van consumentenreacties in Jira Service Management te wijzigen. Bovendien biedt het Confluence platform nu door AI ondersteunde samenvattingen en automatisering via natuurlijke taal.

De bètaversie van Q&A-zoeken in Confluence biedt superieure zoekresultaten, waardoor gebruikers kunnen informeren naar de voortgang van het project, workflows, protocollen of activiteiten. Het helpt bij het stroomlijnen van het ophalen van informatie tussen microservices, systemen en teams via de bètaversie van de Q&A-zoekopdracht op het Compass platform. Gebruikers kunnen nu in een gemeenschappelijke taal vragen stellen over hun technologische infrastructuur en specifieke antwoorden krijgen over componenten en implementatie.

Atlassian Intelligence stelt teams ook in staat waardevolle inzichten uit organisatiegegevens te halen. Natuurlijke taalinterfaces stellen gebruikers in staat complexe vragen te formuleren en modulaire vraag- en antwoordervaringen aan te bieden binnen de kennisbank van een organisatie.

De nieuwste functies, zoals natuurlijke taal voor JQL en SQL, die momenteel toegankelijk zijn, stellen gebruikers in staat problemen en afhankelijkheden te identificeren en tegelijkertijd toegang te krijgen tot diepgaande inzichten in Atlassian Analytics die verder gaan dan het bereik van datawetenschapsteams.

Atlassian heeft de samenwerking tussen mens en AI centraal gesteld in innovatie en productiviteit, wat duidelijk tot uiting komt in de voortdurende evolutie van Atlassian Intelligence. Dergelijke ontwikkelingen doen denken aan de krachtige eigenschappen van no-code platforms zoals AppMaster, die het creëren van complexe applicaties toegankelijker en efficiënter maken, wat resulteert in een krachtige synergie tussen mens en AI bij softwareontwikkeling.