Atlassian внедряет искусственный интеллект в свое облачное предложение, чтобы способствовать интерактивному сотрудничеству между человеком и искусственным интеллектом

Значительным технологическим достижением стало то, что Atlassian инициировала интеграцию возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в свою комплексную облачную платформу, что стало первой главой ее функциональных возможностей с поддержкой ИИ. Всемирно признанная компания-разработчик программного обеспечения выразила свою приверженность демократизации возможностей каждой команды, видя будущее командной работы как объединение искусственного интеллекта и человеческого интеллекта в различных рабочих средах.

Опираясь на обширные знания, накопленные за двадцать лет, и понимание, полученное от бесчисленных команд разработчиков программного обеспечения, ИТ и бизнеса по всему миру, в апреле Atlassian раскрыла свой план по наполнению командного взаимодействия возможностями ИИ. Этот амбициозный план свидетельствует о стремлении компании использовать дух сотрудничества ИИ и людей.

Эти вводные функции искусственного интеллекта, разработанные Atlassian, направлены на повышение индивидуальной эффективности и использование организационных данных для мгновенной интерпретации. Эта инновационная мера значительно упрощает процесс принятия решений на основе данных.

Наступила захватывающая эра работы, в которой ИИ играет ключевую роль в разработке контента, имеющего значительную ценность для бизнеса, механизации повседневных задач с использованием естественного языка, обобщении всеобъемлющего контента и предоставлении помощи, зависящей от контекста. Рассказывая об этом развитии, Atlassian подчеркнул, что такие объекты на базе искусственного интеллекта создадут оптимальную среду для каждого, чтобы процветать в своих областях, с повышенной гибкостью и эффективностью.

Например, генеративный искусственный интеллект теперь можно использовать для мгновенного создания пользовательских историй в заявках Jira Software и изменения тона ответов потребителей в Jira Service Management. Кроме того, платформа Confluence теперь предоставляет сводки с использованием искусственного интеллекта и автоматизацию на естественном языке.

Бета-версия поиска вопросов и ответов в Confluence предлагает превосходные результаты поиска, позволяя пользователям узнавать о ходе проекта, рабочих процессах, протоколах или операциях. Это помогает оптимизировать поиск информации между микросервисами, системами и командами с помощью бета-версии поиска вопросов и ответов на платформе Compass. Теперь пользователи могут на одном языке задавать вопросы относительно своей технологической инфраструктуры и получать конкретные ответы относительно компонентов и развертывания.

Atlassian Intelligence также позволяет командам извлекать ценную информацию из организационных данных. Интерфейсы на естественном языке позволяют пользователям формулировать сложные запросы и предлагать модульные возможности вопросов и ответов по всей базе знаний организации.

Новейшие функции, такие как естественный язык JQL и SQL, которые доступны в настоящее время, позволяют пользователям выявлять проблемы и зависимости, одновременно получая доступ к более глубокой информации в Atlassian Analytics, выходящей за рамки возможностей групп по анализу данных.

Atlassian поставил сотрудничество человека и искусственного интеллекта в центр инноваций и производительности, что наглядно проявляется в непрерывном развитии Atlassian Intelligence. Подобные разработки напоминают о мощных функциях платформ no-code, таких как AppMaster, которые делают создание сложных приложений более доступным и эффективным, что приводит к мощной синергии между людьми и ИИ в разработке программного обеспечения.