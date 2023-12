Atlassian integriert KI in sein Cloud-Angebot, um die interaktive Mensch-KI-Zusammenarbeit zu fördern

Als bedeutenden technologischen Fortschritt hat Atlassian mit der Integration von Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) in seine umfassende Cloud-Plattform begonnen und damit das erste Kapitel seiner KI-gestützten Funktionalitäten markiert. Das weltweit anerkannte Softwareentwicklungsunternehmen brachte sein Engagement für die Demokratisierung der Kapazitäten jedes Teams zum Ausdruck und stellte sich die Zukunft der Teamarbeit als eine Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz in verschiedenen Arbeitsumgebungen vor.

Atlassian profitierte von dem über zwanzig Jahre gesammelten umfassenden Wissen und dem Verständnis unzähliger Software-, IT- und Geschäftsteams auf der ganzen Welt und gab im April seinen Plan bekannt, Team-Zusammenarbeitserlebnisse mit der Leistungsfähigkeit von KI zu versehen. Dieser ehrgeizige Plan zeigt das Engagement des Unternehmens, den kooperativen Geist von KI und Menschen zu nutzen.

Diese von Atlassian entwickelten einführenden KI-Funktionen zielen darauf ab, die individuelle Wirksamkeit zu steigern und Unternehmensdaten für sofortige Interpretationen zu nutzen. Diese innovative Maßnahme vereinfacht den Prozess der datenbasierten Entscheidungsfindung erheblich.

Eine aufregende Ära der Arbeit hat begonnen, in der KI eine Schlüsselrolle bei der Erstellung von Inhalten mit erheblichem Geschäftswert, der Mechanisierung alltäglicher Aufgaben mithilfe natürlicher Sprache, der Zusammenfassung umfassender Inhalte und der Bereitstellung kontextspezifischer Hilfe spielt. Bei der Erläuterung dieser Entwicklung betonte Atlassian, dass solche KI-gestützten Einrichtungen eine optimale Umgebung schaffen würden, in der sich jeder in seinem jeweiligen Bereich entfalten kann, mit erhöhter Agilität und Effizienz.

Beispielsweise kann generative KI jetzt genutzt werden, um User Stories in Jira Software-Tickets sofort zu generieren und den Ton der Verbraucherreaktionen in Jira Service Management zu ändern. Darüber hinaus bietet die Confluence Plattform jetzt KI-gestützte Zusammenfassungen und Automatisierung durch natürliche Sprache.

Die Beta-Version der Q&A-Suche in Confluence bietet hervorragende Suchergebnisse und ermöglicht es Benutzern, sich über Projektfortschritt, Arbeitsabläufe, Protokolle oder Vorgänge zu informieren. Durch die Betaversion der Q&A-Suche in der Compass Plattform hilft es dabei, den Informationsabruf über Mikrodienste, Systeme und Teams hinweg zu optimieren. Anwender können nun in einer gemeinsamen Sprache Fragen zu ihrer technologischen Infrastruktur stellen und erhalten konkrete Antworten zu Komponenten und Einsatz.

Atlassian Intelligence ermöglicht es Teams außerdem, wertvolle Erkenntnisse aus Unternehmensdaten zu gewinnen. Benutzeroberflächen in natürlicher Sprache ermöglichen es Benutzern, komplexe Abfragen zu formulieren und modulare Q&A-Erlebnisse für die gesamte Wissensdatenbank eines Unternehmens anzubieten.

Die neuesten Funktionen wie natürliche Sprache für JQL und SQL, die derzeit verfügbar sind, ermöglichen es Benutzern, Probleme und Abhängigkeiten zu identifizieren und gleichzeitig auf tiefgreifende Einblicke in Atlassian Analytics zuzugreifen, die über den Rahmen von Data-Science-Teams hinausgehen.

Atlassian hat die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in den Mittelpunkt von Innovation und Produktivität gestellt, was sich deutlich in der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Atlassian Intelligence widerspiegelt. Solche Entwicklungen erinnern an die leistungsstarken Funktionen von no-code Plattformen wie AppMaster, die die Erstellung komplexer Anwendungen zugänglicher und effizienter machen, was zu einer starken Synergie zwischen Menschen und KI in der Softwareentwicklung führt.