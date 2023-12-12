تدمج Atlassian الذكاء الاصطناعي عبر عروضها السحابية لتعزيز التعاون التفاعلي بين الإنسان والذكاء الاصطناعي

في تقدم تكنولوجي كبير، بدأت Atlassian في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) في منصتها السحابية الشاملة، مما يمثل الفصل الأول من وظائفها التي تدعم الذكاء الاصطناعي. وأعربت شركة تطوير البرمجيات المعترف بها عالميًا عن التزامها بإضفاء الطابع الديمقراطي على قدرة كل فريق، وتصور مستقبل العمل الجماعي كدمج بين الذكاء الاصطناعي والفكر البشري عبر بيئات العمل المختلفة.

من خلال الاستفادة من المعرفة الواسعة المتراكمة على مدار عشرين عامًا والفهم المكتسب من عدد لا يحصى من البرامج وتكنولوجيا المعلومات وفرق الأعمال في جميع أنحاء العالم، كشفت Atlassian عن خطتها لإضفاء تجارب التعاون الجماعي بقوة الذكاء الاصطناعي، في أبريل. وتشير هذه الخطة الطموحة إلى تفاني الشركة في تسخير روح التعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر.

تهدف وظائف الذكاء الاصطناعي التمهيدية هذه التي صممتها شركة Atlassian إلى تضخيم الكفاءة الفردية وتسخير البيانات التنظيمية للتفسيرات الفورية. يعمل هذا الإجراء المبتكر على تبسيط عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات إلى حد كبير.

لقد تم الدخول في حقبة مثيرة من العمل، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في صياغة المحتوى الذي يحمل قيمة تجارية كبيرة، وميكنة المهام اليومية باستخدام اللغة الطبيعية، وتلخيص المحتوى الشامل، وتقديم المساعدة الخاصة بالسياق. وأثناء شرحه لهذا التطور، أكد أتلاسيان على أن مثل هذه المرافق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستخلق بيئة مثالية للجميع للازدهار في مجالات تخصصهم، مع تعزيز المرونة والكفاءة.

على سبيل المثال، يمكن الآن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء قصص المستخدمين بشكل فوري في تذاكر Jira Software وتعديل نغمة استجابات المستهلكين في Jira Service Management. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Confluence الآن ملخصات وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال اللغة الطبيعية.

يوفر الإصدار التجريبي من بحث الأسئلة والأجوبة في Confluence نتائج بحث فائقة، مما يمكّن المستخدمين من الاستفسار عن تقدم المشروع أو سير العمل أو البروتوكولات أو العمليات. فهو يساعد في تبسيط استرجاع المعلومات عبر الخدمات الصغيرة والأنظمة والفرق من خلال الإصدار التجريبي من بحث الأسئلة والأجوبة في منصة Compass. يمكن للمستخدمين الآن طرح أسئلة باستخدام لغة مشتركة فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية الخاصة بهم والحصول على إجابات محددة فيما يتعلق بالمكونات والنشر.

تسمح Atlassian Intelligence أيضًا للفرق باستخلاص رؤى قيمة من البيانات التنظيمية. تسمح واجهات اللغة الطبيعية للمستخدمين بصياغة استعلامات معقدة وتقديم تجارب أسئلة وأجوبة معيارية عبر قاعدة معارف المؤسسة.

تتيح أحدث الميزات، مثل اللغة الطبيعية إلى JQL وSQL، والتي يمكن الوصول إليها حاليًا، للمستخدمين تحديد المشكلات والتبعيات أثناء الوصول إلى رؤى متعمقة في Atlassian Analytics خارج نطاق فرق علوم البيانات.

لقد وضعت Atlassian التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في مركز الابتكار والإنتاجية، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال التطور المستمر لذكاء Atlassian. تذكرنا مثل هذه التطورات بالميزات القوية للمنصات no-code مثل AppMaster ، والتي تجعل إنشاء التطبيقات المعقدة أكثر سهولة وكفاءة، مما يؤدي إلى تآزر قوي بين البشر والذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات.