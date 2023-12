Atlassian incorpora l'intelligenza artificiale nella sua offerta cloud per promuovere la collaborazione interattiva tra uomo e intelligenza artificiale

Con un significativo progresso tecnologico, Atlassian ha avviato l'integrazione delle capacità dell'intelligenza artificiale (AI) nella sua piattaforma cloud completa, segnando il primo capitolo delle sue funzionalità abilitate all'intelligenza artificiale. La società di sviluppo software riconosciuta a livello mondiale ha espresso il proprio impegno verso la democratizzazione delle capacità di ogni team, immaginando il futuro del lavoro di squadra come una fusione di intelligenza artificiale e intelletto umano in diversi ambienti di lavoro.

Approfittando della vasta conoscenza accumulata in vent'anni e della comprensione acquisita da innumerevoli team di software, IT e aziendali in tutto il mondo, Atlassian ha rivelato ad aprile il suo piano per infondere nelle esperienze di collaborazione di gruppo la potenza dell'intelligenza artificiale. Questo piano ambizioso indica l’impegno dell’azienda nello sfruttare lo spirito cooperativo dell’intelligenza artificiale e degli esseri umani.

Queste funzionalità introduttive di intelligenza artificiale realizzate da Atlassian mirano ad amplificare l'efficacia individuale e a sfruttare i dati organizzativi per interpretazioni istantanee. Questa misura innovativa semplifica notevolmente il processo decisionale basato sui dati.

È stata inaugurata un’entusiasmante era di lavoro, in cui l’intelligenza artificiale svolge un ruolo chiave nella stesura di contenuti che hanno un valore aziendale sostanziale, nella meccanizzazione delle attività quotidiane utilizzando il linguaggio naturale, nel riassumere contenuti completi e nel fornire aiuti specifici al contesto. Nel spiegare questo sviluppo, Atlassian ha sottolineato che tali strutture basate sull’intelligenza artificiale creerebbero un ambiente ottimale affinché tutti possano prosperare nei rispettivi campi, con maggiore agilità ed efficienza.

Ad esempio, l'intelligenza artificiale generativa può ora essere utilizzata per generare istantaneamente storie utente nei ticket di Jira Software e modificare il tono delle risposte dei consumatori in Jira Service Management. Inoltre, la piattaforma Confluence ora fornisce riepiloghi e automazione basati sull’intelligenza artificiale attraverso il linguaggio naturale.

La versione beta della ricerca di domande e risposte in Confluence offre risultati di ricerca superiori, consentendo agli utenti di informarsi sull'avanzamento del progetto, sui flussi di lavoro, sui protocolli o sulle operazioni. Aiuta a semplificare il recupero delle informazioni tra microservizi, sistemi e team attraverso la versione beta della ricerca di domande e risposte nella piattaforma Compass. Gli utenti possono ora porre domande utilizzando un linguaggio comune riguardo alla loro infrastruttura tecnologica e ottenere risposte specifiche riguardo ai componenti e all'implementazione.

Atlassian Intelligence consente inoltre ai team di estrarre informazioni preziose dai dati organizzativi. Le interfacce in linguaggio naturale consentono agli utenti di formulare query complesse e offrire esperienze modulari di domande e risposte nella knowledge base di un'organizzazione.

Le funzionalità più recenti, come il linguaggio naturale per JQL e SQL, attualmente accessibili, consentono agli utenti di identificare problemi e dipendenze accedendo al tempo stesso a insight approfonditi in Atlassian Analytics che vanno oltre l'ambito dei team di data science.

Atlassian ha posizionato la collaborazione uomo-intelligenza artificiale al centro dell'innovazione e della produttività, manifestandosi chiaramente attraverso la continua evoluzione di Atlassian Intelligence. Tali sviluppi ricordano le potenti funzionalità delle piattaforme no-code come AppMaster, che rendono la creazione di applicazioni complesse più accessibile ed efficiente, determinando una potente sinergia tra uomo e intelligenza artificiale nello sviluppo del software.