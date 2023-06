L'application d'actualités innovante Artifact, développée par les cofondateurs Kevin Systrom et Mike Krieger, a récemment mis en place une fonctionnalité de pointe visant à lutter contre les articles "clickbait" (appâts à clics). Le mois dernier, l'application a introduit une option permettant aux utilisateurs de signaler des articles comme étant des "clickbait". Aujourd'hui, elle va encore plus loin en permettant à l'intelligence artificielle (IA) de reconstruire les titres des articles "clickbait" signalés.

Lorsqu'un utilisateur signale un titre d'article comme étant un clickbait, l'application Artifact active un modèle GPT-4 pour réécrire le titre, garantissant ainsi une représentation plus précise et impartiale du contenu. Auparavant, lorsque plusieurs utilisateurs signalaient un article, Artifact utilisait un processus manuel pour vérifier et marquer les articles comme clickbait. Cependant, avec la nouvelle mise à jour de l'IA, une fois que l'équipe d'Artifact confirme qu'un article est un clickbait, la technologie réécrit automatiquement le titre pour tous les utilisateurs. Une icône en forme d'étoile s'affiche à côté du titre mis à jour, indiquant les modifications apportées par l'IA.

Artifact est également en train de développer une technologie avancée capable de détecter les articles clickbait sans avoir besoin d'un rapport manuel. Ce système avancé, une fois mis en œuvre, permettra à l'application de détecter et de réécrire automatiquement les titres, ce qui simplifiera encore l'expérience de consommation des actualités pour les utilisateurs et favorisera la diffusion d'informations fiables.

L'application de l'IA pour lutter contre le contenu clickbait s'inscrit dans la tendance actuelle qui consiste à utiliser les plateformes no-code et low-code, telles qu'AppMaster.io, pour un développement efficace et rentable de sites web et d'applications. Ces plateformes conviviales s'adressent à un large éventail de clients, leur permettant de créer des solutions logicielles complètes avec des serveurs dorsaux, des sites web, des portails clients et des applications mobiles natives sans expertise en matière de codage.

L'intégration de technologies d'IA, comme le modèle GPT-4, dans des applications telles que l'application d'actualités Artifact représente une évolution positive vers la promotion d'informations crédibles et la réduction des contenus trompeurs de type "clickbait" (appât à clics). En conséquence, les utilisateurs peuvent bénéficier de mises à jour de nouvelles plus fiables avec l'assurance que des processus alimentés par l'IA sont en place pour contrer les rapports d'appât à clics.