De innovatieve nieuwsapp Artifact, ontwikkeld door medeoprichters Kevin Systrom en Mike Krieger, heeft onlangs een geavanceerde functie geïntroduceerd om clickbait-artikelen aan te pakken. Vorige maand introduceerde de app een optie voor gebruikers om artikelen te markeren als clickbait en nu gaat de app een stap verder door kunstmatige intelligentie (AI) toe te staan om koppen van gemarkeerde clickbait artikelen te reconstrueren.

Wanneer een gebruiker een artikel als clickbait markeert, activeert de Artifact-app een GPT-4-model om de kop te herschrijven, zodat de inhoud nauwkeuriger en onbevooroordeeld wordt weergegeven. Voorheen, nadat meerdere gebruikers een artikel hadden gerapporteerd, gebruikte Artifact een handmatig proces om artikelen te verifiëren en te markeren als clickbait. Maar met de nieuwe AI-update, zodra het Artifact-team bevestigt dat een artikel clickbait is, herschrijft de technologie automatisch de kop voor alle gebruikers. Er wordt een sterpictogram weergegeven naast de bijgewerkte kop, waarmee de AI-gestuurde aanpassingen worden aangegeven.

Artifact is ook bezig met het ontwikkelen van geavanceerde technologie die clickbait-artikelen kan detecteren zonder dat er handmatige rapportage nodig is. Zodra dit geavanceerde systeem is geïmplementeerd, kan de app automatisch koppen detecteren en herschrijven, waardoor de nieuwsconsumptie-ervaring voor gebruikers verder wordt gestroomlijnd en betrouwbare informatie wordt bevorderd.

De toepassing van AI voor het bestrijden van clickbaitcontent sluit aan bij de huidige trend om no-code en low-code platforms, zoals AppMaster.io, te gebruiken voor efficiënte en kosteneffectieve web- en app-ontwikkeling. Deze gebruiksvriendelijke platforms zijn geschikt voor een breed scala aan klanten en stellen hen in staat om uitgebreide softwareoplossingen te maken, compleet met server backends, websites, klantenportals en native mobiele applicaties zonder kennis van codering.

De integratie van AI-technologieën, zoals het GPT-4 model, in applicaties zoals de Artifact nieuws-app betekent een positieve verschuiving in de richting van het promoten van geloofwaardige informatie en het minimaliseren van misleidende clickbait content. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van betrouwbaardere nieuwsupdates met de zekerheid dat er AI-gestuurde processen zijn om clickbait-berichtgeving tegen te gaan.