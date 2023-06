A inovadora aplicação de notícias Artifact, desenvolvida pelos co-fundadores Kevin Systrom e Mike Krieger, lançou recentemente uma funcionalidade de vanguarda destinada a abordar os artigos clickbait. No mês passado, a aplicação introduziu uma opção para os utilizadores assinalarem artigos como clickbait e, agora, deu um passo em frente para permitir que a inteligência artificial (IA) reconstrua os títulos dos artigos clickbait assinalados.

Quando um usuário marca o título de um artigo como clickbait, o aplicativo Artifact ativa um modelo GPT-4 para reescrever o título, garantindo uma representação mais precisa e imparcial do conteúdo. Anteriormente, depois que vários usuários relatavam um artigo, o Artifact empregava um processo manual para verificar e marcar artigos como clickbait. No entanto, com a nova actualização da IA, assim que a equipa do Artifact confirma um artigo como clickbait, a tecnologia reescreve automaticamente o título para todos os utilizadores. Será apresentado um ícone de estrela junto ao título actualizado, indicando as modificações efectuadas pela IA.

A Artifact também está a desenvolver uma tecnologia avançada capaz de detectar artigos clickbait sem a necessidade de relatórios manuais. Este sistema avançado, uma vez implementado, permitirá que a aplicação detecte e reescreva automaticamente os títulos, simplificando ainda mais a experiência de consumo de notícias para os utilizadores e promovendo informações fiáveis.

A aplicação da IA para combater o conteúdo clickbait está em consonância com a tendência actual de utilização das plataformas no-code e low-code, como a AppMaster.io, para o desenvolvimento eficiente e económico de aplicações e da Web. Estas plataformas de fácil utilização destinam-se a uma vasta gama de clientes, permitindo-lhes criar soluções de software abrangentes, completas com backends de servidor, sítios Web, portais de clientes e aplicações móveis nativas sem conhecimentos de codificação.

A integração de tecnologias de IA, como o modelo GPT-4, em aplicações como a aplicação de notícias Artifact representa uma mudança positiva no sentido de promover informações credíveis e minimizar o conteúdo enganador de clickbait. Como resultado, os utilizadores podem beneficiar de actualizações de notícias mais fiáveis com a garantia de que existem processos alimentados por IA para contrariar os relatórios de clickbait.