أطلق تطبيق الأخبار المبتكر Artifact ، الذي طوره المؤسسان المشاركان Kevin Systrom و Mike Krieger ، مؤخرًا ميزة متطورة تهدف إلى معالجة مقالات clickbait. في الشهر الماضي ، قدم التطبيق خيارًا للمستخدمين لوضع علامة على المقالات على أنها clickbait ، والآن ، اتخذ التطبيق خطوة إضافية للسماح للذكاء الاصطناعي (AI) بإعادة بناء عناوين مقالات clickbait التي تم وضع علامة عليها.

عندما يقوم المستخدم بتمييز عنوان مقال على أنه clickbait ، يقوم تطبيق Artifact بتنشيط نموذج GPT-4 لإعادة كتابة العنوان ، مما يضمن تمثيلًا أكثر دقة وغير متحيز للمحتوى. في السابق ، بعد أن أبلغ العديد من المستخدمين عن مقال ، استخدمت Artifact عملية يدوية للتحقق من المقالات وتمييزها على أنها clickbait. ومع ذلك ، مع تحديث AI الجديد ، بمجرد تأكيد فريق Artifact لمقال ما على أنه clickbait ، تعيد التكنولوجيا تلقائيًا كتابة العنوان الرئيسي لجميع المستخدمين. سيتم عرض رمز النجمة بجوار العنوان المحدث ، مما يشير إلى التعديلات التي يحركها الذكاء الاصطناعي.

تعمل Artifact أيضًا على تطوير تقنية متقدمة قادرة على اكتشاف مقالات clickbait دون الحاجة إلى إعداد التقارير اليدوية. سيمكن هذا النظام المتقدم ، بمجرد تنفيذه ، التطبيق من اكتشاف العناوين الرئيسية وإعادة كتابتها تلقائيًا ، مما يزيد من تبسيط تجربة استهلاك الأخبار للمستخدمين وتعزيز المعلومات الموثوقة.

يتماشى تطبيق الذكاء الاصطناعي لمكافحة محتوى clickbait مع الاتجاه الحالي المتمثل في استخدام الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code ، مثل AppMaster.io ، لتطوير تطبيقات الويب والتطبيقات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. تلبي هذه المنصات سهلة الاستخدام مجموعة واسعة من العملاء ، وتمكنهم من إنشاء حلول برمجية شاملة كاملة مع الخلفيات الخلفية للخوادم ، ومواقع الويب ، وبوابات العملاء ، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية دون خبرة في الترميز.

يمثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ، مثل نموذج GPT-4 ، في تطبيقات مثل تطبيق الأخبار Artifact تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز المعلومات الموثوقة وتقليل محتوى clickbait المضلل. نتيجة لذلك ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تحديثات الأخبار الأكثر موثوقية مع ضمان وجود عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تقارير clickbait.