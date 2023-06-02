Kurucu ortaklar Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirilen yenilikçi Artifact haber uygulaması, kısa süre önce tıklama tuzağı makalelerini ele almayı amaçlayan son teknoloji bir özelliği kullanıma sundu. Geçen ay, uygulama kullanıcılara makaleleri tıklama tuzağı olarak işaretleme seçeneği sundu ve şimdi, yapay zekanın (AI) işaretli tıklama tuzağı makalelerinin başlıklarını yeniden oluşturmasına izin vermek için bir adım daha ileri gitti.

Bir kullanıcı bir makale başlığını tıklama tuzağı olarak işaretlediğinde, Artifact uygulaması, başlığı yeniden yazmak için bir GPT-4 modelini etkinleştirerek içeriğin daha doğru ve tarafsız bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Daha önce, birden fazla kullanıcı bir makaleyi bildirdikten sonra, Artifact makaleleri doğrulamak ve tıklama tuzağı olarak işaretlemek için manuel bir süreç kullanıyordu. Ancak, yeni yapay zeka güncellemesiyle, Artifact ekibi bir makalenin tıklama tuzağı olduğunu onayladığında, teknoloji başlığı tüm kullanıcılar için otomatik olarak yeniden yazar. Güncellenen başlığın yanında yapay zeka odaklı değişiklikleri gösteren bir yıldız simgesi görüntülenecektir.

Artifact ayrıca, manuel raporlamaya ihtiyaç duymadan tıklama tuzağı makalelerini tespit edebilen ileri teknoloji geliştirme sürecindedir. Bu gelişmiş sistem bir kez uygulandığında, uygulamanın manşetleri otomatik olarak algılayıp yeniden yazmasını sağlayarak, kullanıcılar için haber tüketim deneyimini daha da kolaylaştıracak ve güvenilir bilgileri teşvik edecek.

Tıklama tuzağı içeriğiyle mücadele için AI uygulaması, verimli ve uygun maliyetli web ve uygulama geliştirme için AppMaster.io gibi no-code ve low-code platformları kullanma yönündeki mevcut eğilimle uyumludur. Bu kullanıcı dostu platformlar, çok çeşitli müşterilere hitap ederek, kodlama uzmanlığı olmadan sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalarla eksiksiz kapsamlı yazılım çözümleri oluşturmalarını sağlar.

GPT-4 modeli gibi yapay zeka teknolojilerinin Artifact haber uygulaması gibi uygulamalara entegrasyonu, güvenilir bilgileri teşvik etmeye ve yanıltıcı tıklama tuzağı içeriğini en aza indirmeye yönelik olumlu bir değişimi temsil ediyor. Sonuç olarak kullanıcılar, tıklama tuzağı raporlamasına karşı yapay zeka destekli süreçlerin yürürlükte olduğundan emin olarak daha güvenilir haber güncellemelerinden yararlanabilir.