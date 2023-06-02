由联合创始人Kevin Systrom和Mike Krieger开发的创新的Artifact新闻应用，最近推出了一项尖端功能，旨在解决点击诱饵文章。上个月，该应用程序推出了一个选项，让用户将文章标记为点击诱饵，现在，它又进一步允许人工智能（AI）对标记的点击诱饵文章的标题进行重构。

当用户将一篇文章的标题标记为点击诱饵时，Artifact应用程序会激活一个GPT-4模型来重写标题，确保对内容进行更准确和公正的表述。以前，在多个用户报告一篇文章后，Artifact采用人工程序来验证和标记文章为点击诱饵。然而，随着新的人工智能更新，一旦Artifact团队确认一篇文章为点击诱饵，该技术就会自动为所有用户重写标题。更新后的标题旁边会显示一个星形图标，表示人工智能驱动的修改。

Artifact还在开发先进的技术，能够在不需要人工报告的情况下检测出点击诱饵文章。这个先进的系统一旦实施，将使应用程序能够自动检测和改写标题，进一步简化用户的新闻消费体验，促进可靠的信息。

应用人工智能打击点击广告内容符合当前利用no-code 和low-code 平台的趋势，如AppMaster.io，以实现高效和经济的网络和应用程序开发。这些用户友好型平台迎合了广泛的客户，使他们能够创建全面的软件解决方案，包括服务器后端、网站、客户门户网站和原生移动应用程序，而无需编码专业知识。

将人工智能技术（如GPT-4模型）整合到Artifact新闻应用程序等应用程序中，代表了对促进可信信息和尽量减少误导性点击广告内容的积极转变。因此，用户可以从更可靠的新闻更新中受益，并保证人工智能驱动的流程已经到位，以对抗点击诱饵报道。