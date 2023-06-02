Инновационное новостное приложение Artifact, разработанное соучредителями Кевином Систромом и Майком Кригером, недавно запустило передовую функцию, направленную на борьбу со статьями-кликбейтами. В прошлом месяце приложение представило пользователям возможность отмечать статьи как кликбейт, а теперь оно сделало еще один шаг вперед, позволив искусственному интеллекту (ИИ) реконструировать заголовки отмеченных кликбейтом статей.

Когда пользователь отмечает заголовок статьи как кликбейт, приложение Artifact активирует модель GPT-4, чтобы переписать заголовок, обеспечивая более точное и объективное представление контента. Ранее, после того как несколько пользователей сообщали о статье, Artifact использовал ручной процесс проверки и пометки статей как кликбейта. Однако с новым обновлением ИИ, как только команда Artifact подтверждает, что статья является кликбейтом, технология автоматически переписывает заголовок для всех пользователей. Рядом с обновленным заголовком будет отображаться значок звезды, указывающий на изменения, внесенные с помощью ИИ.

Artifact также находится в процессе разработки передовой технологии, способной выявлять статьи-кликбейты без необходимости ручного составления отчетов. После внедрения этой передовой системы приложение сможет автоматически определять и переписывать заголовки, что еще больше упростит для пользователей процесс потребления новостей и будет способствовать распространению достоверной информации.

Применение искусственного интеллекта для борьбы с кликбейтом соответствует текущей тенденции использования платформ no-code и low-code, таких как AppMaster.io, для эффективной и экономически выгодной разработки веб-сайтов и приложений. Эти удобные платформы предназначены для широкого круга клиентов, позволяя им создавать комплексные программные решения с серверными бэкендами, веб-сайтами, клиентскими порталами и нативными мобильными приложениями, не обладая знаниями в области кодирования.

Интеграция технологий ИИ, таких как модель GPT-4, в такие приложения, как новостное приложение Artifact, представляет собой позитивный сдвиг в сторону продвижения достоверной информации и минимизации вводящего в заблуждение контента в виде кликбейта. В результате пользователи смогут получать более достоверные новости, будучи уверенными в том, что для борьбы с "клик-бейтами" используются процессы, основанные на искусственном интеллекте.