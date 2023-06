L'innovativa app di notizie Artifact, sviluppata dai co-fondatori Kevin Systrom e Mike Krieger, ha recentemente introdotto una funzione all'avanguardia per affrontare il problema degli articoli clickbait. Il mese scorso, l'app ha introdotto un'opzione che consente agli utenti di segnalare gli articoli come clickbait, e ora ha fatto un ulteriore passo avanti consentendo all'intelligenza artificiale (AI) di ricostruire i titoli degli articoli segnalati come clickbait.

Quando un utente contrassegna il titolo di un articolo come clickbait, l'app Artifact attiva un modello GPT-4 per riscrivere il titolo, garantendo una rappresentazione più accurata e imparziale del contenuto. In precedenza, dopo la segnalazione di un articolo da parte di più utenti, Artifact utilizzava un processo manuale per verificare e contrassegnare gli articoli come clickbait. Tuttavia, con il nuovo aggiornamento dell'intelligenza artificiale, una volta che il team di Artifact conferma un articolo come clickbait, la tecnologia riscrive automaticamente il titolo per tutti gli utenti. Accanto al titolo aggiornato verrà visualizzata un'icona a forma di stella, a indicare le modifiche apportate dall'intelligenza artificiale.

Artifact sta inoltre sviluppando una tecnologia avanzata in grado di individuare gli articoli clickbait senza bisogno di segnalazioni manuali. Questo sistema avanzato, una volta implementato, consentirà all'app di rilevare e riscrivere automaticamente i titoli, semplificando ulteriormente l'esperienza di consumo delle notizie per gli utenti e promuovendo informazioni affidabili.

L'applicazione dell'intelligenza artificiale per combattere i contenuti clickbait è in linea con l'attuale tendenza a utilizzare le piattaforme no-code e low-code, come AppMaster.io, per lo sviluppo di siti web e applicazioni in modo efficiente ed economico. Queste piattaforme di facile utilizzo si rivolgono a un'ampia gamma di clienti, consentendo loro di creare soluzioni software complete di backend del server, siti web, portali per i clienti e applicazioni mobili native senza dover ricorrere a competenze di codifica.

L'integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale, come il modello GPT-4, in applicazioni come l'app di notizie Artifact rappresenta un cambiamento positivo verso la promozione di informazioni credibili e la riduzione al minimo di contenuti clickbait fuorvianti. Di conseguenza, gli utenti possono beneficiare di aggiornamenti di notizie più affidabili con la certezza che i processi basati sull'IA sono in atto per contrastare le segnalazioni di clickbait.