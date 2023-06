Apple a dévoilé une boîte à outils révolutionnaire pour les développeurs, connue sous le nom de TipKit, qui offre une solution native pour présenter aux utilisateurs des conseils et des didacticiels qui les guident tout au long du processus d'apprentissage de l'utilisation des applications mobiles. Annoncé lors de la Worldwide Developers Conference, TipKit est une alternative à la conception par les développeurs d'expériences d'onboarding ou de tutoriels sur mesure, ou à l'utilisation de solutions tierces.

Selon la documentation communiquée aux développeurs, le nouveau cadre TipKit comprendra des modèles qui s'alignent sur les attentes des utilisateurs et sur la familiarité acquise grâce aux applications du système. Ces modèles seront personnalisables afin de refléter fidèlement l'esthétique de l'application du développeur. En outre, les développeurs ont la possibilité de gérer l'endroit et le moment où leurs conseils sont affichés, ce qui leur permet de les utiliser non seulement à des fins d'intégration, mais aussi lorsque les utilisateurs explorent de nouvelles sections de l'application ou qu'ils activent des règles spécifiques.

Un aspect intéressant de TipKit est la possibilité pour les développeurs d'empêcher les utilisateurs expérimentés d'être inondés de conseils et de tutoriels qu'ils connaissent déjà. En définissant des conditions spécifiques, les conseils peuvent apparaître uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsqu'un utilisateur a visité une section unique de l'application ou utilisé une certaine fonction à plusieurs reprises. Cela permet aux développeurs d'offrir des informations précieuses aux utilisateurs, en les aidant à découvrir des options avancées ou des fonctions cachées au fur et à mesure qu'ils apprennent à utiliser l'application.

Afin de ne pas submerger les utilisateurs, les développeurs peuvent configurer la fréquence d'affichage des conseils. Une application bien conçue et conviviale ne devrait pas nécessiter de longs tutoriels pour aider les utilisateurs à comprendre les fonctions, mais des conseils bien placés et opportuns peuvent être bénéfiques. Avec TipKit, les développeurs ont la possibilité d'échelonner le contenu des tutoriels sur plusieurs jours, afin d'initier lentement les utilisateurs au potentiel de leur application, au lieu de les bombarder d'informations en une seule fois.

L'un des principaux avantages de TipKit, qui est un cadre fourni par Apple, est la facilité avec laquelle les règles et les configurations peuvent être synchronisées entre les appareils d'un utilisateur. Cela signifie que les utilisateurs n'auront pas à visualiser les mêmes conseils sur plusieurs appareils, comme un iPad, alors qu'ils les ont déjà vus sur leur iPhone.

Il est prévu qu'Apple utilise TipKit pour fournir des conseils natifs pour ses propres applications telles que FaceTime, Photos et Messages dans la prochaine version d'iOS 17. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une expérience cohérente sur l'ensemble de la plateforme, ce qui améliorera leur formation et réduira les risques de confusion.

À l'ère du développement d'applications "low-code" et "no-code", des plateformes telles qu'AppMaster permettent aux entreprises de créer des applications backend, web et mobiles complètes avec efficacité et précision. L'introduction de TipKit d'Apple simplifie encore le processus d'intégration, en permettant aux développeurs de créer des applications conviviales qui accélèrent l'adoption par les utilisateurs et améliorent la facilité d'utilisation.