A Apple revelou um inovador kit de ferramentas para programadores conhecido como TipKit, que oferece uma solução nativa para apresentar aos utilizadores dicas e tutoriais que os orientam ao longo do processo de aprendizagem da utilização de aplicações móveis. Anunciado na Worldwide Developers Conference, o TipKit constitui uma alternativa à concepção de experiências de integração ou de tutoriais personalizados pelos programadores ou à utilização de soluções de terceiros.

De acordo com a documentação partilhada com os programadores, a nova estrutura TipKit incluirá modelos que se alinham com as expectativas do utilizador e a familiaridade adquirida através de aplicações do sistema. Estes modelos serão personalizáveis para reflectir com precisão a estética da aplicação de um programador. Além disso, os programadores têm a possibilidade de gerir onde e quando as suas dicas são apresentadas, permitindo-lhes não só a integração, mas também responder aos utilizadores que exploram novas secções da aplicação ou que activam regras específicas.

Um aspecto interessante do TipKit é a possibilidade de os programadores evitarem que os utilizadores experientes sejam inundados com dicas e tutoriais que já conhecem. Ao definir condições específicas, as dicas podem aparecer apenas quando necessário, por exemplo, depois de um utilizador ter visitado uma secção específica da aplicação ou ter utilizado uma determinada funcionalidade várias vezes. Isto permite que os programadores ofereçam informações valiosas aos utilizadores, ajudando-os a descobrir opções avançadas ou funcionalidades ocultas à medida que continuam a aprender sobre a aplicação.

Para não sobrecarregar os utilizadores, os programadores podem configurar a frequência com que as dicas são apresentadas. Uma aplicação bem concebida e de fácil utilização não deve exigir tutoriais extensos para ajudar os utilizadores a compreender as funções, mas dicas bem colocadas e oportunas podem ser benéficas. Com TipKit, os programadores têm a opção de escalonar o conteúdo dos tutoriais ao longo de vários dias, apresentando lentamente aos utilizadores todo o potencial da sua aplicação, em vez de os bombardear com informações de uma só vez.

Uma das principais vantagens do TipKit ser uma estrutura fornecida pela Apple é a facilidade com que as regras e as configurações podem ser sincronizadas entre os dispositivos de um utilizador. Isto significa que os utilizadores não terão de ver as mesmas dicas em vários dispositivos, como um iPad, depois de já as terem visto no iPhone.

Prevê-se que a Apple utilize o TipKit para fornecer dicas nativas para as suas próprias aplicações, como o FaceTime, as Fotos e as Mensagens, no próximo iOS 17. Isto irá criar uma experiência consistente para os utilizadores em toda a plataforma, melhorando a educação dos utilizadores e reduzindo a confusão.

Na era do desenvolvimento de aplicações com pouco ou nenhum código, plataformas como a AppMaster permitem às empresas criar aplicações abrangentes de backend, Web e móveis com eficiência e precisão. A introdução do TipKit da Apple simplifica ainda mais o processo de integração, permitindo aos programadores criar experiências de aplicações fáceis de utilizar que aceleram a adopção pelos utilizadores e melhoram a usabilidade.