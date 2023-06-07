Компания Apple представила революционный набор инструментов для разработчиков под названием TipKit, предлагающий оригинальное решение для представления пользователям советов и руководств, которые помогают им научиться пользоваться мобильными приложениями. Анонсированный на Всемирной конференции разработчиков, TipKit служит альтернативой созданию разработчиками пользовательского интерфейса и обучающих материалов или использованию решений сторонних разработчиков.

Согласно документации, предоставленной разработчикам, новый фреймворк TipKit будет включать шаблоны, которые соответствуют ожиданиям пользователей и знакомы им по системным приложениям. Эти шаблоны можно будет настраивать, чтобы точно отразить эстетику приложения разработчика. Кроме того, разработчики смогут управлять тем, где и когда будут отображаться их подсказки, что позволит использовать их не только при входе в систему, но и в ответ на изучение пользователями новых разделов приложения или активацию определенных правил.

Интересным аспектом TipKit является возможность разработчиков предотвратить переполнение опытных пользователей уже известными им советами и руководствами. Задав определенные условия, советы могут появляться только при необходимости, например, после того, как пользователь посетил уникальный раздел приложения или несколько раз использовал определенную функцию. Это позволяет разработчикам предлагать пользователям ценную информацию, помогая им открывать дополнительные опции или скрытые функции по мере того, как они продолжают изучать приложение.

Чтобы не перегружать пользователей, разработчики могут настроить частоту отображения подсказок. Хорошо спроектированное и удобное приложение не должно требовать обширных руководств, чтобы помочь пользователям разобраться в функциях, но хорошо расположенные, своевременные подсказки могут быть полезны. С помощью TipKit разработчики могут распределить содержание обучающих материалов на несколько дней, постепенно знакомя пользователей с возможностями своего приложения, а не заваливать их информацией сразу.

Ключевым преимуществом TipKit как фреймворка, разработанного Apple, является простота синхронизации правил и конфигураций на всех устройствах пользователя. Это означает, что пользователям не придется просматривать одни и те же советы на нескольких устройствах, например, на iPad, после того, как они уже видели их на iPhone.

Ожидается, что Apple будет использовать TipKit для создания собственных подсказок для своих приложений, таких как FaceTime, Фото и Сообщения, в предстоящей iOS 17. Это позволит создать единообразный опыт для пользователей всей платформы, повысить уровень образования пользователей и уменьшить путаницу.

В эпоху no-code/low-code разработки приложений такие платформы, как AppMaster, позволяют компаниям создавать комплексные бэкенд-, веб- и мобильные приложения с эффективностью и точностью. Внедрение TipKit от Apple еще больше упрощает процесс внедрения, позволяя разработчикам создавать удобные приложения, которые ускоряют принятие пользователями и повышают удобство использования.