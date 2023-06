Apple heeft een baanbrekende toolkit voor ontwikkelaars onthuld die bekend staat onder de naam TipKit. Deze toolkit biedt een ingebouwde oplossing om gebruikers tips en zelfstudies te geven die hen door het leerproces van het gebruik van mobiele apps leiden. TipKit werd aangekondigd op de Worldwide Developers Conference en dient als alternatief voor het ontwerpen van op maat gemaakte onboarding- of zelfstudie-ervaringen door ontwikkelaars of voor het vertrouwen op oplossingen van derden.

Volgens de documentatie die met ontwikkelaars is gedeeld, zal het nieuwe TipKit framework sjablonen bevatten die aansluiten bij de verwachtingen van gebruikers en de bekendheid die ze hebben opgedaan met systeemapps. Deze sjablonen kunnen worden aangepast om de esthetiek van de app van een ontwikkelaar nauwkeurig weer te geven. Daarnaast hebben ontwikkelaars de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer hun tips worden weergegeven, zodat ze niet alleen voor onboarding-doeleinden kunnen worden gebruikt, maar ook als reactie op gebruikers die nieuwe secties van de app verkennen of specifieke regels activeren.

Een interessant aspect van TipKit is de mogelijkheid voor ontwikkelaars om te voorkomen dat ervaren gebruikers worden overspoeld met tips en tutorials die ze al kennen. Door specifieke voorwaarden in te stellen, kunnen tips alleen verschijnen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld nadat een gebruiker een uniek deel van de app heeft bezocht of een bepaalde functie meerdere keren heeft gebruikt. Hierdoor kunnen ontwikkelaars waardevolle inzichten bieden aan gebruikers, zodat ze geavanceerde opties of verborgen functies kunnen ontdekken terwijl ze verder leren over de app.

Om gebruikers niet te overweldigen, kunnen ontwikkelaars instellen hoe vaak tips worden weergegeven. Een goed ontworpen en gebruiksvriendelijke app zou geen uitgebreide tutorials nodig moeten hebben om gebruikers te helpen de functies te begrijpen, maar goed geplaatste, tijdige tips kunnen nuttig zijn. Met TipKit hebben ontwikkelaars de mogelijkheid om de inhoud van tutorials over meerdere dagen te spreiden, zodat gebruikers langzaam kennismaken met het volledige potentieel van hun app, in plaats van ze in één keer met informatie te overladen.

Een belangrijk voordeel van TipKit, dat een door Apple geleverd framework is, is het gemak waarmee regels en configuraties kunnen worden gesynchroniseerd tussen apparaten van gebruikers. Dit betekent dat gebruikers dezelfde tips niet op meerdere apparaten hoeven te bekijken, zoals een iPad, nadat ze deze al op hun iPhone hebben gezien.

Verwacht wordt dat Apple in iOS 17 TipKit zal gebruiken om tips te geven voor zijn eigen apps, zoals FaceTime, Foto's en Berichten. Dit zal zorgen voor een consistente ervaring voor gebruikers op het hele platform, waardoor gebruikers beter worden voorgelicht en er minder verwarring ontstaat.

In het tijdperk van low-code en no-code app-ontwikkeling stellen platforms zoals AppMaster bedrijven in staat om uitgebreide backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen met efficiëntie en precisie. De introductie van Apple's TipKit vereenvoudigt het onboardingproces verder, waardoor ontwikkelaars gebruiksvriendelijke app-ervaringen kunnen creëren die de gebruikersadoptie versnellen en de bruikbaarheid verbeteren.