Apple, kullanıcılara mobil uygulamaları nasıl kullanacaklarını öğrenme sürecinde rehberlik eden ipuçları ve öğreticiler sunmak için yerel bir çözüm sunan TipKit olarak bilinen çığır açan bir geliştirici araç setini tanıttı. Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulan TipKit, geliştiriciler tarafından ısmarlama işe alım veya öğretici deneyimler tasarlamaya veya üçüncü taraf çözümlere güvenmeye bir alternatif olarak hizmet ediyor.

Geliştiricilerle paylaşılan belgelere göre, yeni TipKit çerçevesi, sistem uygulamaları aracılığıyla kazanılan kullanıcı beklentileri ve aşinalık ile uyumlu şablonlar içerecek. Bu şablonlar, bir geliştiricinin uygulamasının estetiğini doğru bir şekilde yansıtacak şekilde özelleştirilebilir. Ek olarak, geliştiriciler ipuçlarının nerede ve ne zaman görüntüleneceğini yönetme gücüne sahiptir, bu da onların yalnızca işe alım amaçları için değil, aynı zamanda kullanıcıların uygulamanın yeni bölümlerini keşfetmesine veya belirli kuralları etkinleştirmesine yanıt olarak da olanak tanır.

TipKit ilginç bir yönü, geliştiricilerin deneyimli kullanıcıların zaten bildikleri ipuçları ve öğreticilerle dolup taşmasını önleme yeteneğidir. Belirli koşullar ayarlandığında, ipuçları yalnızca gerektiğinde, örneğin bir kullanıcı uygulamanın benzersiz bir bölümünü ziyaret ettikten veya belirli bir özelliği birkaç kez kullandıktan sonra görünebilir. Bu, geliştiricilerin kullanıcılara değerli içgörüler sunmasını sağlayarak, uygulama hakkında bilgi edinmeye devam ederken gelişmiş seçenekleri veya gizli özellikleri keşfetmelerine yardımcı olur.

Geliştiriciler, kullanıcıları bunaltmamak için ipuçlarının görüntülenme sıklığını yapılandırabilir. İyi tasarlanmış ve kullanıcı dostu bir uygulama, kullanıcıların işlevleri anlamalarına yardımcı olacak kapsamlı öğreticiler gerektirmemelidir, ancak iyi yerleştirilmiş, zamanında verilen ipuçları faydalı olabilir. TipKit ile geliştiriciler, eğitim içeriğini birkaç güne yayma seçeneğine sahiptir ve kullanıcıları bir kerede bilgi bombardımanına tutmak yerine, uygulamalarının tam potansiyeline yavaşça tanıtırlar.

TipKit Apple tarafından sağlanan bir çerçeve olmasının önemli bir avantajı, kuralların ve yapılandırmaların bir kullanıcının aygıtları arasında kolayca eşitlenebilmesidir. Bu, kullanıcıların aynı ipuçlarını iPhone'larında gördükten sonra iPad gibi birden fazla cihazda görüntülemek zorunda kalmayacağı anlamına gelir.

Apple'ın yaklaşan iOS 17'de FaceTime, Fotoğraflar ve Mesajlar gibi kendi uygulamaları için yerel ipuçları sağlamak üzere TipKit kullanması bekleniyor. Bu, platformdaki kullanıcılar için tutarlı bir deneyim yaratarak kullanıcı eğitimini geliştirecek ve kafa karışıklığını azaltacaktır.

Düşük kodlu ve kodsuz uygulama geliştirme çağında AppMaster gibi platformlar, işletmelerin kapsamlı arka uç, web ve mobil uygulamaları verimlilik ve hassasiyetle oluşturmasına olanak tanır. Apple'ın TipKit kullanıma sunulması, geliştiricilerin kullanıcı benimsemesini hızlandıran ve kullanılabilirliği artıran kullanıcı dostu uygulama deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyarak, işe alım sürecini daha da basitleştiriyor.