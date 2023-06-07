كشفت Apple النقاب عن مجموعة أدوات مطوّرة رائدة تُعرف باسم TipKit ، تقدم حلاً أصليًا لتزويد المستخدمين بالنصائح والبرامج التعليمية التي توجههم خلال عملية تعلم كيفية استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة. تم الإعلان عن TipKit في مؤتمر Worldwide Developers ، وهو بمثابة بديل لتصميم تجارب الإعداد أو البرامج التعليمية المصممة خصيصًا من قبل المطورين ، أو الاعتماد على حلول الجهات الخارجية.

وفقًا للوثائق التي تمت مشاركتها مع المطورين ، سيتضمن إطار عمل TipKit الجديد قوالب تتوافق مع توقعات المستخدم والألفة المكتسبة من خلال تطبيقات النظام. ستكون هذه القوالب قابلة للتخصيص لتعكس بدقة جماليات تطبيق المطور. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع المطورون بالقدرة على إدارة مكان ووقت عرض نصائحهم ، وتمكينهم ليس فقط لأغراض الإعداد ولكن أيضًا للاستجابة للمستخدمين الذين يستكشفون أقسامًا جديدة من التطبيق ، أو تنشيط قواعد محددة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في TipKit هو قدرة المطورين على منع غمر المستخدمين ذوي الخبرة بالنصائح والبرامج التعليمية المعروفة لهم بالفعل. من خلال تعيين شروط محددة ، يمكن أن تظهر النصائح فقط عند الضرورة ، مثل بعد زيارة المستخدم لقسم فريد من التطبيق أو استخدام ميزة معينة عدة مرات. يتيح ذلك للمطورين تقديم رؤى قيمة للمستخدمين ، ومساعدتهم على اكتشاف الخيارات المتقدمة أو الميزات المخفية أثناء استمرارهم في التعرف على التطبيق.

من أجل عدم إرباك المستخدمين ، يمكن للمطورين تكوين معدل تكرار عرض النصائح. لا ينبغي أن يتطلب التطبيق المصمم جيدًا وسهل الاستخدام دروسًا تعليمية مكثفة لمساعدة المستخدمين على فهم الوظائف ، ولكن يمكن أن تكون النصائح الموضوعة جيدًا وفي الوقت المناسب مفيدة. باستخدام TipKit ، يتوفر للمطورين خيار تنظيم محتوى تعليمي على مدار عدة أيام ، وتعريف المستخدمين ببطء بالإمكانات الكاملة لتطبيقهم ، بدلاً من قصفهم بالمعلومات دفعة واحدة.

تتمثل الميزة الرئيسية لـ TipKit في كونها إطار عمل توفره Apple في سهولة مزامنة القواعد والتكوينات عبر أجهزة المستخدم. هذا يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى عرض نفس النصائح على أجهزة متعددة ، مثل iPad بعد أن يكونوا قد رأوها بالفعل على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

من المتوقع أن تستخدم Apple TipKit لتقديم نصائح أصلية لتطبيقاتها الخاصة مثل FaceTime والصور والرسائل في نظام التشغيل iOS 17. القادم. سيخلق هذا تجربة متسقة للمستخدمين عبر النظام الأساسي ، مما يعزز تعليم المستخدم ويقلل من الارتباك.

في عصر تطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود تعليمات برمجية ، تمكّن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية الشاملة بكفاءة ودقة. يعمل إدخال TipKit من Apple على تبسيط عملية الإعداد ، مما يمكّن المطورين من إنشاء تجارب تطبيقات سهلة الاستخدام تسرع من اعتماد المستخدم وتعزز قابلية الاستخدام.