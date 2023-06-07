苹果公司发布了一个开创性的开发者工具包，称为TipKit ，提供了一个原生解决方案，为用户提供提示和教程，指导他们学习如何使用移动应用程序。在全球开发者大会上公布的TipKit ，可以替代开发者设计定制的入职或教程体验，或依赖第三方解决方案。

根据与开发者分享的文件，新的TipKit 框架将包括与用户期望和通过系统应用获得的熟悉程度相一致的模板。这些模板将是可定制的，以准确反映开发者的应用程序的美学。此外，开发者有能力管理他们的提示在哪里和什么时候显示，使他们不仅仅是为了入职的目的，也是为了响应用户探索应用程序的新部分，或激活特定的规则。

TipKit 的一个有趣方面是，开发人员能够防止有经验的用户被已经知道的提示和教程淹没。通过设置特定条件，提示可以只在必要时出现，例如在用户访问了应用程序的一个独特部分或多次使用某个功能之后。这使开发者能够向用户提供有价值的见解，帮助他们在继续了解应用程序的过程中发现高级选项或隐藏功能。

为了不使用户不堪重负，开发者可以配置提示的显示频率。一个设计良好、用户友好的应用程序不应该需要大量的教程来帮助用户理解功能，但位置合理、及时的提示会有好处。通过TipKit ，开发者可以选择将教程内容错开几天，慢慢向用户介绍他们的应用程序的全部潜力，而不是一下子用信息轰炸他们。

作为苹果提供的框架，TipKit 的一个关键优势是规则和配置可以在用户的设备上轻松同步。这意味着，用户不必在多个设备上查看相同的提示，例如在iPhone上看到后，还要在iPad上查看。

预计在即将到来的iOS 17中，苹果将使用TipKit ，为自己的应用程序（如FaceTime、Photos和Messages）提供本地提示。这将为整个平台的用户创造一致的体验，加强用户教育，减少混乱。

在低代码和无代码应用开发的时代，AppMaster等平台使企业能够高效、精确地构建全面的后台、网络和移动应用。苹果公司的TipKit ，进一步简化了入职流程，使开发者有能力创建用户友好的应用体验，加速用户的采用并提高可用性。