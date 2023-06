Apple ha presentato un innovativo toolkit per sviluppatori, noto come TipKit, che offre una soluzione nativa per presentare agli utenti suggerimenti e tutorial che li guidino nel processo di apprendimento dell'uso delle applicazioni mobili. Annunciato alla Worldwide Developers Conference, TipKit rappresenta un'alternativa alla progettazione di esperienze di onboarding o tutorial personalizzate dagli sviluppatori o all'affidamento a soluzioni di terze parti.

Secondo la documentazione condivisa con gli sviluppatori, il nuovo framework TipKit includerà modelli che si allineano alle aspettative degli utenti e alla familiarità acquisita con le app di sistema. Questi modelli saranno personalizzabili per riflettere accuratamente l'estetica dell'applicazione dello sviluppatore. Inoltre, gli sviluppatori hanno la possibilità di gestire dove e quando vengono visualizzati i suggerimenti, consentendo loro di non limitarsi all'onboarding, ma anche di rispondere agli utenti che esplorano nuove sezioni dell'app o attivano regole specifiche.

Un aspetto interessante di TipKit è la possibilità per gli sviluppatori di evitare che gli utenti esperti siano sommersi da suggerimenti ed esercitazioni già noti. Impostando condizioni specifiche, i suggerimenti possono apparire solo quando sono necessari, ad esempio dopo che l'utente ha visitato un'unica sezione dell'applicazione o ha utilizzato più volte una determinata funzione. In questo modo gli sviluppatori possono offrire preziose indicazioni agli utenti, aiutandoli a scoprire opzioni avanzate o funzioni nascoste mentre continuano a conoscere l'applicazione.

Per non sovraccaricare gli utenti, gli sviluppatori possono configurare la frequenza di visualizzazione dei suggerimenti. Un'applicazione ben progettata e facile da usare non dovrebbe richiedere esercitazioni estese per aiutare gli utenti a capire le funzioni, ma suggerimenti ben posizionati e tempestivi possono essere utili. Con TipKit, gli sviluppatori hanno la possibilità di scaglionare i contenuti delle esercitazioni nell'arco di diversi giorni, introducendo lentamente gli utenti al pieno potenziale della loro applicazione, invece di bombardarli di informazioni tutte insieme.

Un vantaggio fondamentale del fatto che TipKit è un framework fornito da Apple è la facilità con cui le regole e le configurazioni possono essere sincronizzate tra i dispositivi dell'utente. Ciò significa che gli utenti non dovranno visualizzare gli stessi suggerimenti su più dispositivi, ad esempio un iPad, dopo averli già visti sul proprio iPhone.

Si prevede che Apple utilizzerà TipKit per fornire suggerimenti nativi per le proprie app, come FaceTime, Foto e Messaggi, nel prossimo iOS 17. In questo modo si creerà un'esperienza coerente per gli utenti su tutta la piattaforma, migliorando la formazione degli utenti e riducendo la confusione.

Nell'era dello sviluppo di applicazioni low-code e no-code, piattaforme come AppMaster consentono alle aziende di creare applicazioni backend, web e mobili complete con efficienza e precisione. L'introduzione di TipKit di Apple semplifica ulteriormente il processo di onboarding, consentendo agli sviluppatori di creare esperienze app-friendly che accelerano l'adozione da parte degli utenti e migliorano l'usabilità.