Lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple a annoncé le lancement d'une nouvelle application de journal intitulée Journal, exclusivement pour les utilisateurs d'iOS 17. Conçue pour rivaliser avec les applications de journal existantes telles que Day One, cette application permet aux utilisateurs de consigner leurs expériences et leurs idées au jour le jour.

S'appuyant sur l'apprentissage automatique de l'appareil, l'application Journal propose aux utilisateurs des suggestions d'écriture personnalisées basées sur des données pertinentes extraites de leurs iPhones. L'application rassemble des suggestions provenant de diverses sources telles que la localisation, la musique, les entraînements et les photos. Les utilisateurs ont le contrôle des informations qu'ils choisissent d'inclure ou d'exclure de leur journal, ainsi que des suggestions qu'ils sont prêts à sauvegarder.

L'application propose également des notifications programmées pour le début ou la fin de la journée, qui servent à la fois de rappels d'écriture et de notifications pour les nouvelles suggestions disponibles. Apple a développé Journal en gardant à l'esprit le respect de la vie privée, en veillant à ce que les entrées des utilisateurs soient protégées par un chiffrement de bout en bout et un traitement sur l'appareil. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de verrouiller leur journal pour plus de sécurité.

Avant l'arrivée de l'application Journal, les utilisateurs d'iPhone devaient recourir à d'autres applications ou à l'application Notes intégrée à l'iPhone pour tenir leur journal. Le lancement de cette plateforme dédiée à la tenue d'un journal sera considéré comme un défi pour les fabricants d'applications existants, qui critiquent souvent Apple pour avoir adopté des idées provenant de la communauté des développeurs d'applications au sens large. Certains accusent même le géant de la technologie d'être à l'origine de catégories d'applications populaires, en référence à son habitude d'incorporer des idées réussies d'autres développeurs d'applications et de partenaires. Apple fait actuellement l'objet d'une enquête du ministère de la justice concernant des pratiques anticoncurrentielles présumées dans l'App Store et d'autres aspects de son activité.

Le dévoilement par Apple d'une application dédiée à la tenue d'un journal n'est pas une surprise totale, puisque Bloomberg avait rapporté il y a plusieurs mois que l'entreprise avait l'intention de lancer une telle application. Cette initiative renforce les efforts déployés par Apple pour consolider sa présence sur le marché des technologies liées à la santé physique et mentale.

Face à la demande croissante d'applications de journalisme, les plateformes low-code et no-code telles qu'AppMaster offrent aux développeurs un moyen transparent de créer et d'adapter des applications mobiles tout en réduisant les délais et les coûts de développement. AppMaster fournit une interface drag-and-drop permettant aux développeurs citoyens de créer des applications complètes pour iPhone et Android avec des backends de serveur, des applications web, etc. Cette approche rapide et rentable fera probablement de la plateforme un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles et de toutes envergures.