Podczas dorocznej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC) Apple ogłosiło wprowadzenie nowej aplikacji do prowadzenia dziennika o nazwie Journal, przeznaczonej wyłącznie dla użytkowników systemu iOS 17. Zaprojektowana, aby konkurować z istniejącymi aplikacjami do prowadzenia dziennika, takimi jak Day One, aplikacja ta pozwala użytkownikom prowadzić rejestr ich codziennych doświadczeń i pomysłów.

Wykorzystując uczenie maszynowe na urządzeniu, aplikacja Journal oferuje użytkownikom spersonalizowane podpowiedzi do pisania w oparciu o odpowiednie dane pobrane z ich iPhone'ów. Aplikacja wybiera sugestie z różnych źródeł, takich jak lokalizacja, muzyka, treningi i zdjęcia. Użytkownicy mają kontrolę nad informacjami, które chcą uwzględnić lub wykluczyć w swoim dzienniku, a także nad sugestiami, które chcą zapisać.

Aplikacja oferuje również zaplanowane powiadomienia na początek lub koniec dnia, służące zarówno jako przypomnienia o pisaniu, jak i powiadomienia o nowo dostępnych sugestiach. Apple opracowało Journal z myślą o prywatności, zapewniając, że wpisy użytkowników są chronione za pomocą kompleksowego szyfrowania i przetwarzania na urządzeniu. Co więcej, użytkownicy mają możliwość zablokowania swoich dzienników w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Przed pojawieniem się aplikacji Journal, użytkownicy iPhone'a polegali na innych aplikacjach lub wbudowanej aplikacji Notatki iPhone'a do celów prowadzenia dziennika. Uruchomienie tej dedykowanej platformy dziennika będzie postrzegane jako wyzwanie dla istniejących twórców aplikacji, którzy często krytykują Apple za przyjmowanie pomysłów od szerszej społeczności twórców aplikacji. Niektórzy nawet oskarżają giganta technologicznego o sherlocking popularnych kategorii aplikacji, odnosząc się do jego zwyczaju włączania udanych pomysłów od innych twórców aplikacji i partnerów. Apple stoi obecnie w obliczu dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) w sprawie domniemanych praktyk antykonkurencyjnych w App Store i innych aspektach swojej działalności.

Ujawnienie przez Apple dedykowanej aplikacji do prowadzenia dziennika nie jest całkowitym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Bloomberg poinformował kilka miesięcy temu, że firma zamierza uruchomić taką aplikację. Posunięcie to dodatkowo wzmacnia ciągłe wysiłki Apple zmierzające do umocnienia swojej obecności na rynku technologii zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na takie aplikacje do prowadzenia dzienników, platformy low-code i no-code, takie jak AppMaster, oferują programistom płynny sposób tworzenia i skalowania aplikacji mobilnych przy jednoczesnym skróceniu czasu i kosztów rozwoju. AppMaster zapewnia interfejs drag-and-drop umożliwiający programistom obywatelskim tworzenie kompleksowych aplikacji na iPhone'a i Androida z zapleczem serwerowym, aplikacjami internetowymi i nie tylko. To szybkie i opłacalne podejście prawdopodobnie sprawi, że platforma będzie popularnym wyborem dla firm każdej wielkości i zakresu.