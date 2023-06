Tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC) heeft Apple de introductie aangekondigd van een nieuwe app voor het bijhouden van dagboeken, genaamd Journal, exclusief voor gebruikers van iOS 17. Deze app is ontworpen om te concurreren met bestaande dagboekapps zoals Day One. Met deze app, die is ontworpen om te concurreren met bestaande dagboek-apps zoals Day One, kunnen gebruikers hun dagelijkse ervaringen en ideeën bijhouden.

Door gebruik te maken van machine learning op het apparaat, biedt de Journal-app gebruikers gepersonaliseerde schrijfaanwijzingen op basis van relevante gegevens van hun iPhone. De app verzamelt suggesties uit verschillende bronnen, zoals locatie, muziek, workouts en foto's. Gebruikers hebben de controle over de informatie die ze kiezen. Gebruikers kunnen zelf bepalen welke informatie ze wel of niet in hun dagboek willen opnemen en welke suggesties ze willen opslaan.

De app beschikt ook over geplande meldingen voor het begin of einde van de dag, die zowel dienen als schrijfherinneringen als meldingen voor nieuw beschikbare suggesties. Apple heeft bij de ontwikkeling van Journal rekening gehouden met de privacy en ervoor gezorgd dat de gegevens van gebruikers worden beschermd met end-to-end-encryptie en verwerking op het apparaat. Bovendien kunnen gebruikers hun dagboeken vergrendelen voor extra veiligheid.

Voordat de Journal-app er was, vertrouwden iPhone-gebruikers op andere apps of de ingebouwde notities-app van de iPhone voor het bijhouden van hun dagboeken. De lancering van dit speciale journaling platform wordt gezien als een uitdaging voor bestaande app-makers, die Apple vaak bekritiseren voor het overnemen van ideeën uit de bredere app-ontwikkelingsgemeenschap. Sommigen beschuldigen de techgigant er zelfs van populaire app-categorieën te sherlocken, verwijzend naar zijn gewoonte om succesvolle ideeën van andere app-ontwikkelaars en partners over te nemen. Apple wordt momenteel geconfronteerd met een onderzoek van het Department of Justice (DoJ) naar vermeende concurrentiebeperkende praktijken in de App Store en andere aspecten van zijn bedrijf.

De onthulling van een speciale journaling app door Apple komt niet als een complete verrassing, aangezien Bloomberg enkele maanden geleden al had gemeld dat het bedrijf van plan was om een dergelijke app te lanceren. Deze stap versterkt de voortdurende inspanningen van Apple om zijn aanwezigheid op de markt voor mentale en fysieke gezondheidstechnologie te verstevigen.

Nu de vraag naar dergelijke journaling apps toeneemt, bieden low-code en no-code platforms zoals AppMaster ontwikkelaars een naadloze manier om mobiele applicaties te maken en op te schalen en tegelijkertijd de ontwikkelingstijd en -kosten te verlagen. AppMaster biedt een drag-and-drop interface waarmee burgerontwikkelaars uitgebreide iPhone en Android apps kunnen maken met server backends, webapplicaties en meer. Deze snelle en kosteneffectieve aanpak zal het platform waarschijnlijk een populaire keuze maken voor bedrijven van elke omvang en reikwijdte.