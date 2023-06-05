في مؤتمر المطورين العالمي السنوي (WWDC) ، أعلنت شركة Apple عن تقديم تطبيق جديد للدفاتر بعنوان Journal ، حصريًا لمستخدمي iOS 17. مصمم لمنافسة تطبيقات المجلات الحالية مثل Day One ، يتيح هذا التطبيق للمستخدمين الاحتفاظ بسجل خاص بهم. الخبرات والأفكار اليومية.

من خلال الاستفادة من التعلم الآلي على الجهاز ، يوفر تطبيق Journal للمستخدمين مطالبات كتابية مخصصة بناءً على البيانات ذات الصلة المسترجعة من أجهزة iPhone الخاصة بهم. يقوم التطبيق برعاية الاقتراحات من مصادر مختلفة مثل الموقع والموسيقى والتدريبات والصور. يتحكم المستخدمون في المعلومات التي يختارون تضمينها أو استبعادها في دفتر يومياتهم ، بالإضافة إلى الاقتراحات التي يرغبون في حفظها.

يتميز التطبيق أيضًا بإشعارات مجدولة لبداية اليوم أو نهايته ، حيث يعمل بمثابة تذكيرات كتابية وإشعارات للاقتراحات المتوفرة حديثًا. طورت Apple Journal مع مراعاة الخصوصية ، مما يضمن حماية إدخالات المستخدم من خلال التشفير التام والمعالجة على الجهاز. علاوة على ذلك ، يتمتع المستخدمون بخيار قفل المجلات الخاصة بهم لمزيد من الأمان.

قبل وصول تطبيق Journal ، اعتمد مستخدمو iPhone على تطبيقات أخرى أو تطبيق Notes المدمج في iPhone لأغراض تسجيل دفتر اليومية. سيُنظر إلى إطلاق هذه المنصة المخصصة لتدوين اليوميات على أنه تحدٍ لصانعي التطبيقات الحاليين ، الذين غالبًا ما ينتقدون شركة Apple لتبنيها أفكارًا من مجتمع تطوير التطبيقات الأوسع. حتى أن البعض يتهم الشركة العملاقة للتكنولوجيا بإدراج فئات التطبيقات الشائعة ، مشيرًا إلى عادتها في دمج الأفكار الناجحة من مطوري التطبيقات والشركاء الآخرين. تواجه Apple حاليًا تحقيقًا من وزارة العدل (DoJ) بشأن الممارسات المانعة للمنافسة المزعومة في متجر التطبيقات وجوانب أخرى من أعمالها.

لم يكن كشف Apple النقاب عن تطبيق مخصص لتدوين اليوميات بمثابة مفاجأة كاملة ، مع الأخذ في الاعتبار أن Bloomberg قد أبلغت منذ عدة أشهر أن الشركة تعتزم إطلاق مثل هذا التطبيق. تعزز هذه الخطوة جهود Apple المستمرة لتعزيز وجودها في سوق تكنولوجيا الصحة العقلية والبدنية.

مع تزايد الطلب على تطبيقات دفتر اليومية هذه ، توفر الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster للمطورين طريقة سلسة لإنشاء تطبيقات الجوال وتوسيع نطاقها مع تقليل وقت التطوير والتكلفة. يوفر AppMaster واجهة drag-and-drop تتيح للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات iPhone و Android شاملة مع الخلفيات الخلفية للخادم وتطبيقات الويب والمزيد. من المرجح أن يجعل هذا النهج السريع والفعال من حيث التكلفة النظام الأساسي خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام والنطاقات.