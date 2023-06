Na sua conferência anual Worldwide Developers Conference (WWDC), a Apple anunciou a introdução de uma nova aplicação de diário intitulada Journal, exclusivamente para os utilizadores do iOS 17. Concebida para rivalizar com as aplicações de diário existentes, como a Day One, esta aplicação permite aos utilizadores manter um registo das suas experiências e ideias do dia-a-dia.

Tirando partido da aprendizagem automática no dispositivo, a aplicação Journal oferece aos utilizadores sugestões de escrita personalizadas com base em dados relevantes obtidos a partir dos seus iPhones. A aplicação selecciona sugestões de várias fontes, como a localização, a música, os exercícios e as fotografias. Os utilizadores têm controlo sobre as informações que pretendem incluir ou excluir do diário, bem como sobre as sugestões que pretendem guardar.

A aplicação também inclui notificações programadas para o início ou fim do dia, que servem como lembretes de escrita e notificações de novas sugestões disponíveis. A Apple desenvolveu o Journal com a privacidade em mente, garantindo que as entradas dos utilizadores estão protegidas com encriptação de ponta a ponta e processamento no dispositivo. Além disso, os utilizadores têm a opção de bloquear os seus diários para maior segurança.

Antes da chegada da aplicação Journal, os utilizadores do iPhone recorriam a outras aplicações ou à aplicação Notes integrada no iPhone para escreverem os seus diários. O lançamento desta plataforma dedicada ao diário será visto como um desafio para os fabricantes de aplicações existentes, que frequentemente criticam a Apple por adoptar ideias da comunidade de desenvolvimento de aplicações mais alargada. Alguns acusam mesmo o gigante da tecnologia de "sherlocking" de categorias de aplicações populares, referindo-se ao seu hábito de incorporar ideias de sucesso de outros programadores de aplicações e parceiros. A Apple enfrenta actualmente uma investigação do Departamento de Justiça (DoJ) relativa a alegadas práticas anticoncorrenciais na App Store e noutros aspectos da sua actividade.

A revelação de uma aplicação dedicada ao diário por parte da Apple não é uma surpresa total, tendo em conta que a Bloomberg informou há vários meses que a empresa tencionava lançar uma aplicação deste tipo. Este passo reforça ainda mais os esforços contínuos da Apple para cimentar a sua presença no mercado da tecnologia de saúde mental e física.

