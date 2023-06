In occasione dell'annuale conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC), Apple ha annunciato l'introduzione di una nuova app diario intitolata Journal, esclusivamente per gli utenti di iOS 17. Progettata per competere con le app di diario esistenti, come Day One, questa app consente agli utenti di tenere un registro delle loro esperienze e idee quotidiane.

Sfruttando l'apprendimento automatico sul dispositivo, l'app Journal offre agli utenti suggerimenti di scrittura personalizzati basati su dati rilevanti recuperati dal loro iPhone. L'app raccoglie suggerimenti da varie fonti, come la posizione, la musica, gli allenamenti e le foto. Gli utenti hanno il controllo sulle informazioni che scelgono di includere o escludere nel loro diario, nonché sui suggerimenti che sono disposti a salvare.

L'applicazione dispone anche di notifiche programmate per l'inizio o la fine della giornata, che servono sia come promemoria per la scrittura sia come notifiche per i nuovi suggerimenti disponibili. Apple ha sviluppato Journal tenendo conto della privacy, assicurando che le voci dell'utente siano protette dalla crittografia end-to-end e dall'elaborazione sul dispositivo. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di bloccare i loro diari per una maggiore sicurezza.

Prima dell'arrivo dell'app Journal, gli utenti dell'iPhone si affidavano ad altre applicazioni o all'app Note integrata nell'iPhone per scrivere i diari. Il lancio di questa piattaforma dedicata al journaling sarà visto come una sfida ai produttori di app esistenti, che spesso criticano Apple per aver adottato idee dalla comunità di sviluppatori di app più ampia. Alcuni accusano addirittura il gigante tecnologico di aver "sherlocchizzato" le categorie di app più popolari, riferendosi alla sua abitudine di incorporare idee di successo di altri sviluppatori di app e partner. Apple sta attualmente affrontando un'indagine del Dipartimento di Giustizia (DoJ) su presunte pratiche anticoncorrenziali nell'App Store e in altri aspetti della sua attività.

La presentazione di un'app dedicata al journaling da parte di Apple non è una sorpresa assoluta, visto che Bloomberg aveva riportato diversi mesi fa l'intenzione dell'azienda di lanciare un'app di questo tipo. Questa mossa rafforza ulteriormente gli sforzi di Apple per consolidare la propria presenza nel mercato delle tecnologie per la salute mentale e fisica.

Con l'aumento della domanda di applicazioni di journaling, low-code e no-code piattaforme come AppMaster offrono agli sviluppatori un modo semplice per creare e scalare applicazioni mobili riducendo i tempi e i costi di sviluppo. AppMaster fornisce un'interfaccia drag-and-drop che consente ai cittadini sviluppatori di creare applicazioni complete per iPhone e Android con backend di server, applicazioni web e altro ancora. Questo approccio rapido ed economico renderà probabilmente la piattaforma una scelta popolare per le aziende di ogni dimensione e ambito.