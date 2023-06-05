Apple, her yıl düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), yalnızca iOS 17 kullanıcıları için Journal adlı yeni bir günlük tutma uygulamasını tanıttığını duyurdu. Day One gibi mevcut günlük uygulamalarına rakip olacak şekilde tasarlanan bu uygulama, kullanıcıların günlük deneyimler ve fikirler.

Cihaz üzerinde makine öğreniminden yararlanan Journal uygulaması, kullanıcılara iPhone'larından alınan ilgili verilere dayalı olarak kişiselleştirilmiş yazma istemleri sunar. Uygulama, konum, müzik, antrenmanlar ve fotoğraflar gibi çeşitli kaynaklardan gelen önerileri derler. Kullanıcılar, günlüklerine dahil etmeyi veya hariç tutmayı seçtikleri bilgilerin yanı sıra kaydetmek istedikleri öneriler üzerinde kontrole sahiptir.

Uygulama aynı zamanda günün başlangıcı veya bitişi için planlanmış bildirimler içerir ve hem yazma hatırlatıcıları hem de yeni kullanılabilir öneriler için bildirimler olarak hizmet eder. Apple, Journal gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirerek kullanıcı girişlerinin uçtan uca şifreleme ve cihaz üzerinde işleme ile korunmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcılar daha fazla güvenlik için günlüklerini kilitleme seçeneğine sahiptir.

Journal uygulamasının gelmesinden önce, iPhone kullanıcıları, günlük tutma amaçları için diğer uygulamalara veya iPhone'un yerleşik Notes uygulamasına güveniyordu. Bu özel günlük kaydı platformunun lansmanı, Apple'ı daha geniş uygulama geliştirme topluluğundan fikirleri benimsemekle sık sık eleştiren mevcut uygulama yapımcıları için bir meydan okuma olarak görülecektir. Hatta bazıları, teknoloji devini diğer uygulama geliştiricileri ve ortaklarının başarılı fikirlerini dahil etme alışkanlığına atıfta bulunarak popüler uygulama kategorilerini kısıtlamakla suçluyor. Apple şu anda App Store'daki ve işinin diğer yönlerindeki iddia edilen rekabete aykırı uygulamalarla ilgili bir Adalet Bakanlığı (DoJ) soruşturmasıyla karşı karşıya.

Bloomberg'in birkaç ay önce şirketin böyle bir uygulamayı başlatmayı planladığını bildirdiği düşünüldüğünde, Apple tarafından özel bir günlük kaydı uygulamasının piyasaya sürülmesi tam bir sürpriz olmadı. Bu hamle, Apple'ın zihinsel ve fiziksel sağlık teknolojileri pazarındaki varlığını pekiştirmek için devam eden çabalarını daha da güçlendiriyor.

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