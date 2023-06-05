在一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果公司宣布推出一款名为Journal的新日记应用，专门为iOS 17的用户服务。这款应用旨在与Day One等现有的日记应用相媲美，允许用户保持对其日常经历和想法的记录。

利用设备上的机器学习，日志应用根据从iPhone上获取的相关数据为用户提供个性化的写作提示。该应用从各种来源策划建议，如位置、音乐、锻炼和照片。用户可以控制他们选择在日记中包括或排除的信息，以及他们愿意保存的建议。

该应用程序还具有为一天的开始或结束提供预定通知的功能，既可作为写作提醒，又可作为新的建议的通知。苹果在开发日志时考虑到了隐私问题，确保用户的条目受到端到端加密和设备上的处理。此外，用户可以选择锁定他们的日记，以增加安全性。

在日志应用到来之前，iPhone用户依靠其他应用或iPhone内置的笔记应用来记录日志。这个专门的日记平台的推出将被视为对现有应用程序制造商的挑战，他们经常批评苹果采用更广泛的应用程序开发社区的想法。一些人甚至指责这家科技巨头对流行的应用类别进行了神化，指的是它习惯于吸收其他应用开发商和合作伙伴的成功创意。苹果公司目前正面临美国司法部（DoJ）的调查，调查内容涉及App Store及其业务的其他方面涉嫌反竞争行为。

考虑到彭博社几个月前曾报道过该公司打算推出这样一款应用，苹果公布一款专门的日记应用并不完全令人惊讶。此举进一步加强了苹果公司为巩固其在心理和身体健康技术市场的地位所做的持续努力。

随着对此类日志应用的需求增长，low-code 和AppMaster等no-code 平台为开发者提供了一种创建和扩展移动应用的无缝方式，同时减少了开发时间和成本。AppMaster 提供了一个drag-and-drop 接口，使公民开发者能够创建具有服务器后端、网络应用等功能的综合iPhone和Android应用。这种快速和具有成本效益的方法将可能使该平台成为各种规模和范围的企业的热门选择。