Auf seiner jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) hat Apple die Einführung einer neuen Tagebuch-App namens Journal angekündigt, die exklusiv für Nutzer von iOS 17 gedacht ist. Diese App wurde entwickelt, um mit bestehenden Tagebuch-Apps wie Day One zu konkurrieren und ermöglicht es den Nutzern, ihre täglichen Erfahrungen und Ideen festzuhalten.

Durch den Einsatz von maschinellem Lernen auf dem Gerät bietet die Journal-App den Nutzern personalisierte Schreibanregungen, die auf relevanten Daten basieren, die von ihren iPhones abgerufen werden. Die App kuratiert Vorschläge aus verschiedenen Quellen wie Standort, Musik, Workouts und Fotos. Die Nutzer haben die Kontrolle über die Informationen, die sie in ihr Journal aufnehmen oder ausschließen möchten, sowie über die Vorschläge, die sie speichern möchten.

Die App bietet auch geplante Benachrichtigungen für den Beginn oder das Ende des Tages, die sowohl als Erinnerung an das Schreiben als auch als Benachrichtigung über neu verfügbare Vorschläge dienen. Apple hat Journal mit Blick auf den Datenschutz entwickelt und stellt sicher, dass die Einträge des Nutzers durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eine geräteinterne Verarbeitung geschützt sind. Darüber hinaus haben die Nutzer die Möglichkeit, ihre Journale für zusätzliche Sicherheit zu sperren.

Vor der Einführung der Journal-App waren iPhone-Benutzer auf andere Apps oder die in das iPhone integrierte Notizen-App angewiesen, um Tagebuch zu führen. Die Einführung dieser speziellen Journal-Plattform wird als Herausforderung für bestehende App-Hersteller gesehen, die Apple oft dafür kritisieren, dass es Ideen aus der breiteren App-Entwicklergemeinde übernimmt. Manche werfen dem Tech-Giganten sogar vor, populäre App-Kategorien zu "sherlocking", was sich auf seine Angewohnheit bezieht, erfolgreiche Ideen von anderen App-Entwicklern und Partnern zu übernehmen. Gegen Apple läuft derzeit eine Untersuchung des Department of Justice (DoJ) wegen angeblicher wettbewerbswidriger Praktiken im App Store und anderen Aspekten seines Geschäfts.

Die Vorstellung einer speziellen Journaling-App durch Apple kommt nicht völlig überraschend, denn Bloomberg hatte bereits vor einigen Monaten berichtet, dass das Unternehmen die Einführung einer solchen App plant. Dieser Schritt unterstreicht die laufenden Bemühungen von Apple, seine Präsenz auf dem Technologiemarkt für mentale und körperliche Gesundheit zu stärken.

