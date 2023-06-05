На своей ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) компания Apple объявила о выпуске нового приложения для ведения дневников под названием Journal, предназначенного исключительно для пользователей iOS 17. Это приложение, призванное конкурировать с существующими приложениями для ведения дневников, такими как Day One, позволяет пользователям записывать свои повседневные впечатления и идеи.

Используя машинное обучение на устройстве, приложение Journal предлагает пользователям персонализированные подсказки для записей, основанные на соответствующих данных, полученных с их iPhone. Приложение собирает предложения из различных источников, таких как местоположение, музыка, тренировки и фотографии. Пользователи имеют возможность контролировать информацию, которую они хотят включить или исключить из своего дневника, а также предложения, которые они готовы сохранить.

В приложении также предусмотрены уведомления по расписанию в начале или конце дня, которые служат как напоминанием о написании записей, так и уведомлением о новых предложениях. Apple разработала Journal с учетом требований конфиденциальности, обеспечив защиту записей пользователей с помощью сквозного шифрования и обработки на устройстве. Более того, пользователи имеют возможность блокировать свои журналы для обеспечения дополнительной безопасности.

До появления приложения " Журнал" пользователи iPhone использовали для ведения журналов другие приложения или встроенное приложение "Заметки". Запуск этой специализированной платформы для ведения дневников будет воспринят как вызов существующим производителям приложений, которые часто критикуют Apple за то, что она перенимает идеи у более широкого сообщества разработчиков приложений. Некоторые даже обвиняют технологического гиганта в "разгадке" популярных категорий приложений, ссылаясь на его привычку перенимать успешные идеи у других разработчиков приложений и партнеров. В настоящее время компания Apple находится под следствием Министерства юстиции США (DoJ) по поводу предполагаемых антиконкурентных действий в App Store и других аспектах ее бизнеса.

Появление специального приложения для ведения дневников не является полной неожиданностью, поскольку несколько месяцев назад агентство Bloomberg сообщило, что компания намерена запустить такое приложение. Этот шаг еще больше подкрепляет усилия Apple по укреплению своего присутствия на рынке технологий для поддержания психического и физического здоровья.

Поскольку спрос на такие приложения для ведения дневников растет, платформы low-code и no-code, такие как AppMaster, предлагают разработчикам беспрепятственный способ создания и масштабирования мобильных приложений, сокращая время и стоимость разработки. AppMaster предоставляет интерфейс drag-and-drop, позволяющий разработчикам создавать комплексные приложения для iPhone и Android с серверным бэкендом, веб-приложения и многое другое. Этот быстрый и экономически эффективный подход, вероятно, сделает платформу популярным выбором для предприятий любого размера и масштаба.