Le géant mondial de la technologie Apple a fait une acquisition stratégique de Mira, une startup spécialisée dans le développement de la technologie des casques de réalité augmentée (AR), comme le rapporte The Verge. Bien que les détails financiers de l'acquisition ne soient pas divulgués, l'expertise unique de Mira dans la création de matériel AR léger pourrait contribuer de manière significative à la vision d'Apple pour la technologie AR et son casque Vision Pro récemment annoncé.

Basée à Los Angeles, Mira a été fondée en 2016 par l'entrepreneur Ben Taft, et a depuis créé des casques AR pour divers clients, notamment Universal Studios. Les appareils de la startup ont été utilisés dans les attractions des parcs à thème Nintendo World d'Universal Studios. Avant l'acquisition, Mira a réussi à obtenir un montant impressionnant de 17 millions de dollars d'investissements de la part d'entreprises notables telles que Blue Bear Capital, Happiness Ventures et Sequoia. La startup s'est concentrée sur la création d'applications, de jeux et d'expériences de réalité augmentée en combinant une technologie innovante d'affichage tête haute avec des systèmes logiciels intelligents.

Dans un premier temps, Mira a présenté son matériel léger de réalité augmentée comme un point d'entrée accessible aux consommateurs dans le domaine de la réalité augmentée, en se concentrant principalement sur les applications grand public. Cependant, la startup s'est ensuite orientée vers des applications industrielles, probablement en raison de la rentabilité du marché.

L'acquisition de Mira intervient alors qu'Apple a dévoilé son tout premier casque de réalité augmentée, le Vision Pro. Cette acquisition propulse Apple sur le marché de la réalité augmentée et renforce sa position de leader dans l'adoption de technologies de pointe. Si l'on ne sait pas encore comment la technologie et l'expertise de Mira s'intégreront dans la feuille de route d'Apple en matière de réalité augmentée, The Verge rapporte que Jony Ive, l'ancien concepteur de produits d'Apple, était autrefois conseiller auprès de Mira, ce qui ajoute un lien intéressant entre les deux sociétés.

