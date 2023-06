Der globale Tech-Gigant Apple hat eine strategische Übernahme von Mira getätigt, einem Startup, das sich auf die Entwicklung von Augmented-Reality (AR)-Headset-Technologie konzentriert, wie The Verge berichtet. Während die finanziellen Details der Übernahme noch nicht bekannt gegeben wurden, könnte die einzigartige Expertise von Mira bei der Entwicklung von leichtgewichtiger AR-Hardware einen wichtigen Beitrag zu Apples Vision für AR-Technologie und dem kürzlich angekündigten Vision Pro-Headset leisten.

Das in Los Angeles ansässige Unternehmen Mira wurde 2016 von dem Unternehmer Ben Taft gegründet und hat seitdem AR-Headsets für verschiedene Kunden, darunter Universal Studios, entwickelt. Die Geräte des Start-ups wurden in Attraktionen der Nintendo World-Themenparks der Universal Studios eingesetzt. Vor der Übernahme konnte sich Mira beeindruckende 17 Millionen US-Dollar an Investitionen von namhaften Unternehmen wie Blue Bear Capital, Happiness Ventures und Sequoia sichern. Das Startup hatte sich auf die Entwicklung von AR-Anwendungen, Spielen und Erlebnissen konzentriert, indem es innovative Heads-up-Display-Technologie mit intelligenten Softwaresystemen kombinierte.

In der Anfangsphase bewarb Mira seine leichtgewichtige AR-Hardware als zugänglicher Einstiegspunkt für Verbraucher in die Welt der AR und konzentrierte sich dabei vor allem auf Verbraucheranwendungen. Später verlagerte das Startup jedoch seinen Fokus auf industrielle Implementierungen, vermutlich aufgrund der Rentabilität des Marktes.

Die Übernahme von Mira erfolgt kurz nach der Vorstellung des ersten AR-Headsets von Apple, dem Vision Pro. Die Übernahme treibt Apple weiter in den AR-Markt und stärkt seine Position als Marktführer bei der Einführung von Spitzentechnologie. Während es ungewiss ist, wie die Technologie und das Fachwissen von Mira in Apples AR-Roadmap passen werden, berichtet The Verge, dass Jony Ive, Apples ehemaliger Produktdesigner, einst ein Berater von Mira war, was eine interessante Verbindung zwischen den Unternehmen herstellt.

