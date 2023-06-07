Мировой технологический гигант Apple совершил стратегическое приобретение Mira, стартапа, занимающегося разработкой технологии гарнитуры дополненной реальности (AR), как сообщает The Verge. Хотя финансовые детали приобретения пока не разглашаются, уникальный опыт Mira в создании легкого AR-оборудования может внести значительный вклад в видение AR-технологий Apple и их недавно анонсированной гарнитуры Vision Pro.

Компания Mira, расположенная в Лос-Анджелесе, была основана в 2016 году предпринимателем Беном Тафтом и с тех пор создает AR-гарнитуры для различных клиентов, включая Universal Studios. Устройства стартапа использовались в аттракционах в тематических парках Nintendo World компании Universal Studios. До приобретения компании Mira удалось получить внушительные инвестиции в размере 17 миллионов долларов от таких известных компаний, как Blue Bear Capital, Happiness Ventures и Sequoia. Стартап сосредоточился на создании AR-приложений, игр и впечатлений, сочетая инновационную технологию head-up display с интеллектуальными программными системами.

На начальном этапе Mira продвигал свое легкое AR-оборудование как доступную точку входа для потребителей в сферу AR, концентрируясь в основном на потребительских приложениях. Однако позже стартап сместил акцент на промышленные внедрения, предположительно, из-за прибыльности рынка.

Приобретение Mira произошло после того, как Apple представила свою первую AR-гарнитуру Vision Pro. Это приобретение еще больше продвигает Apple на рынок AR и укрепляет ее позиции в качестве лидера по внедрению передовых технологий. Пока неизвестно, как технологии и опыт Mira впишутся в дорожную карту AR-технологий Apple, но The Verge сообщает, что Джони Айв, бывший дизайнер продуктов Apple, когда-то был советником Mira, что добавляет интересную связь между компаниями.

Поскольку технология AR развивается и становится все более популярной в различных отраслях, платформы no-code, такие как AppMaster.io, позволяют разработчикам создавать эффективные AR-приложения без особых навыков программирования. No-code разработка продолжает расширяться и предоставляет новые возможности как для предприятий, так и для разработчиков, чтобы использовать потенциал таких развивающихся технологий, как AR, и изменить способ предоставления ценности.