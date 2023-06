Globalny gigant technologiczny Apple dokonał strategicznego przejęcia Mira, startupu skupiającego się na rozwoju technologii zestawów słuchawkowych rzeczywistości rozszerzonej (AR), jak donosi The Verge. Podczas gdy szczegóły finansowe przejęcia pozostają nieujawnione, unikalna wiedza Mira w zakresie tworzenia lekkiego sprzętu AR może znacząco przyczynić się do realizacji wizji Apple dotyczącej technologii AR i niedawno ogłoszonego zestawu słuchawkowego Vision Pro.

Firma Mira z siedzibą w Los Angeles została założona w 2016 roku przez przedsiębiorcę Bena Tafta i od tego czasu tworzy zestawy słuchawkowe AR dla różnych klientów, w tym Universal Studios. Urządzenia startupu zostały wykorzystane w atrakcjach w parkach rozrywki Nintendo World Universal Studios. Przed przejęciem Mira zdołała zabezpieczyć imponujące 17 milionów dolarów inwestycji od znanych firm, takich jak Blue Bear Capital, Happiness Ventures i Sequoia. Startup koncentrował się na tworzeniu aplikacji, gier i doświadczeń AR, łącząc innowacyjną technologię wyświetlaczy heads-up z inteligentnymi systemami oprogramowania.

W początkowej fazie Mira promował swój lekki sprzęt AR jako przystępny punkt wejścia dla konsumentów w sferę AR, koncentrując się głównie na aplikacjach konsumenckich. Później jednak startup skupił się na wdrożeniach przemysłowych, prawdopodobnie ze względu na rentowność rynku.

Przejęcie Mira następuje po tym, jak Apple zaprezentowało swój pierwszy w historii zestaw słuchawkowy AR, Vision Pro. Przejęcie to jeszcze bardziej napędza Apple na rynku AR i wzmacnia jego pozycję lidera w zakresie wdrażania najnowocześniejszych technologii. Chociaż nie jest pewne, w jaki sposób technologia i wiedza Mira będą pasować do mapy drogowej AR firmy Apple, The Verge donosi, że Jony Ive, były projektant produktów Apple, był kiedyś doradcą Miry, dodając interesujące połączenie między firmami.

W miarę jak technologia AR ewoluuje i staje się coraz bardziej popularna w różnych branżach, platformy no-code, takie jak AppMaster.io, umożliwiają programistom tworzenie skutecznych aplikacji AR bez rozległych umiejętności programistycznych. Krajobraz rozwoju bez kodu nadal się rozwija i zapewnia nowe możliwości zarówno firmom, jak i programistom, aby wykorzystać potencjał nowych technologii, takich jak AR, i zmienić sposób dostarczania wartości.