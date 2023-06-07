قامت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا العالمية باستحواذ استراتيجي على Mira ، وهي شركة ناشئة تركز على تطوير تقنية سماعات الواقع المعزز (AR) ، وفقًا لما أوردته The Verge. في حين أن التفاصيل المالية لعملية الاستحواذ لم يتم الكشف عنها ، فإن خبرة Mira الفريدة في إنشاء أجهزة AR خفيفة الوزن يمكن أن تسهم بشكل كبير في رؤية Apple لتقنية AR وسماعة Vision Pro التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

تأسست Mira التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها في عام 2016 على يد رجل الأعمال بن تافت ، ومنذ ذلك الحين تقوم بإنشاء سماعات الواقع المعزز للعديد من العملاء ، بما في ذلك يونيفرسال ستوديوز. تم استخدام أجهزة الشركة الناشئة في مناطق الجذب في حدائق ألعاب نينتندو وورلد التابعة لشركة يونيفرسال ستوديوز. قبل الاستحواذ ، تمكنت ميرا من تأمين استثمارات رائعة بقيمة 17 مليون دولار من شركات بارزة مثل Blue Bear Capital و Happiness Ventures و Sequoia. ركزت الشركة الناشئة على إنشاء تطبيقات وألعاب وتجارب الواقع المعزز من خلال الجمع بين تقنية العرض المبتكرة وأنظمة البرامج الذكية.

في مرحلتها الأولى ، روجت Mira لأجهزتها خفيفة الوزن للواقع المعزز كنقطة دخول يمكن الوصول إليها للمستهلكين في عالم الواقع المعزز ، مع التركيز بشكل أساسي على تطبيقات المستهلك. ومع ذلك ، حولت الشركة الناشئة في وقت لاحق تركيزها نحو التطبيقات الصناعية ، ويفترض أن ذلك يرجع إلى ربحية السوق.

يأتي الاستحواذ على Mira في أعقاب قيام شركة Apple بالكشف عن أول سماعة رأس للواقع المعزز ، Vision Pro. دفع الاستحواذ شركة Apple إلى سوق الواقع المعزز ويعزز مكانتها كشركة رائدة في تبني أحدث التقنيات. في حين أنه من غير المؤكد كيف ستنسجم تقنية وخبرة Mira مع خارطة طريق Apple للواقع المعزز ، ذكرت The Verge أن جوني إيف ، مصمم المنتجات السابق لشركة Apple ، كان ذات يوم مستشارًا لشركة Mira ، مما أضاف علاقة مثيرة للاهتمام بين الشركات.

مع تطور تقنية الواقع المعزز وأصبحت شائعة بشكل متزايد في العديد من الصناعات ، فإن المنصات no-code ، مثل AppMaster.io ، تمكن المطورين من بناء تطبيقات الواقع المعزز المؤثرة بدون مهارات برمجة واسعة. يستمر مشهد التطوير بدون كود في التوسع ويوفر فرصًا جديدة للشركات والمطورين على حد سواء لتسخير إمكانات التقنيات الناشئة مثل AR وتحويل الطريقة التي تقدم بها القيمة.