A Apple, gigante mundial da tecnologia, fez uma aquisição estratégica da Mira, uma startup focada no desenvolvimento de tecnologia de auscultadores de realidade aumentada (RA), conforme relatado pelo The Verge. Embora os pormenores financeiros da aquisição não tenham sido revelados, a experiência única da Mira na criação de hardware de RA leve poderá contribuir significativamente para a visão da Apple para a tecnologia de RA e para os seus auscultadores Vision Pro recentemente anunciados.

Com sede em Los Angeles Mira foi fundada em 2016 pelo empresário Ben Taft e, desde então, tem criado fones de ouvido AR para vários clientes, incluindo Universal Studios. Os dispositivos da startup foram utilizados em atrações nos parques temáticos Nintendo World da Universal Studios. Antes da aquisição, Mira conseguiu garantir impressionantes US $ 17 milhões em investimentos de empresas notáveis, como Blue Bear Capital, Happiness Ventures e Sequoia. A startup tinha-se concentrado na criação de aplicações, jogos e experiências de RA, combinando tecnologia inovadora de heads-up display com sistemas de software inteligentes.

Na sua fase inicial, a Mira promoveu o seu hardware leve de RA como um ponto de entrada acessível para os consumidores no domínio da RA, concentrando-se principalmente em aplicações para consumidores. No entanto, a startup mudou mais tarde o seu foco para implementações industriais, presumivelmente devido à rentabilidade do mercado.

A aquisição da Mira surge na sequência da revelação pela Apple do seu primeiro auricular de RA, o Vision Pro. A aquisição impulsiona ainda mais a Apple para o mercado de RA e reforça a sua posição como líder na adopção de tecnologia de ponta. Embora seja incerto como a tecnologia e a experiência da Mira se encaixarão no roteiro de AR da Apple, The Verge relata que Jony Ive, o antigo designer de produtos da Apple, já foi consultor da Mira, acrescentando uma conexão interessante entre as empresas.

À medida que a tecnologia de RA evolui e se torna cada vez mais popular em vários sectores, as plataformas no-code, como a AppMaster.io, permitem que os programadores criem aplicações de RA impactantes sem grandes competências de programação. O cenário de desenvolvimento sem código continua a expandir-se e a proporcionar novas oportunidades para as empresas e os programadores aproveitarem o potencial de tecnologias emergentes como a RA e transformarem a forma como fornecem valor.