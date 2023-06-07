据The Verge报道，全球科技巨头苹果公司已经对Mira ，一家专注于开发增强现实（AR）头盔技术的创业公司进行了战略收购。虽然收购的财务细节仍未披露，但米拉在创建轻量级AR硬件方面的独特专长可能会大大有助于苹果公司的AR技术愿景和他们最近发布的Vision Pro耳机。

总部位于洛杉矶的Mira ，由企业家Ben Taft于2016年创立，此后一直在为包括环球影业在内的各种客户创造AR头盔。这家初创公司的设备已经在环球影城的任天堂世界主题公园的景点中得到了利用。在收购之前，米拉设法从蓝熊资本、幸福创投和红杉等知名公司获得了令人印象深刻的1700万美元的投资。这家初创公司一直专注于通过将创新的平视显示技术与智能软件系统相结合来创造AR应用、游戏和体验。

在其初始阶段，Mira ，将其轻量级的AR硬件作为消费者进入AR领域的一个可及的切入点，主要集中在消费者应用程序上。然而，这家初创公司后来将其重点转向工业实施，可能是由于市场盈利能力。

对Mira 的收购是在苹果公布其首个AR头盔Vision Pro之后进行的。这次收购进一步推动了苹果进入AR市场，并加强了其作为尖端技术应用领导者的地位。虽然不确定Mira的技术和专业知识将如何融入苹果的AR路线图，但The Verge报道说，苹果的前产品设计师Jony Ive曾经是Mira的顾问，这为两家公司之间增加了一个有趣的联系。

随着AR技术的发展和在各行业的日益普及，no-code 平台，如AppMaster.io，使开发者能够在没有大量编程技能的情况下构建有影响力的AR应用。无代码开发领域继续扩大，为企业和开发者提供新的机会，利用AR等新兴技术的潜力，改变他们提供价值的方式。