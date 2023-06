De wereldwijde techgigant Apple heeft een strategische overname gedaan van Mira, een startup die zich richt op de ontwikkeling van augmented reality (AR) headset-technologie, zoals gemeld door The Verge. Hoewel de financiële details van de overname niet bekend zijn gemaakt, kan de unieke expertise van Mira in het maken van lichtgewicht AR-hardware aanzienlijk bijdragen aan de visie van Apple op AR-technologie en hun onlangs aangekondigde Vision Pro-headset.

Het in Los Angeles gevestigde Mira werd in 2016 opgericht door ondernemer Ben Taft en heeft sindsdien AR-headsets gemaakt voor verschillende klanten, waaronder Universal Studios. De apparaten van de startup zijn gebruikt in attracties in de Nintendo World-themaparken van Universal Studios. Voor de overname slaagde Mira erin om een indrukwekkende 17 miljoen dollar aan investeringen binnen te halen van bekende bedrijven zoals Blue Bear Capital, Happiness Ventures en Sequoia. De startup richtte zich op het creëren van AR-toepassingen, games en ervaringen door innovatieve heads-up display-technologie te combineren met intelligente softwaresystemen.

In de beginfase promootte Mira zijn lichtgewicht AR-hardware als een toegankelijke instap voor consumenten in het AR-wereldje, waarbij het bedrijf zich voornamelijk concentreerde op apps voor consumenten. Later verlegde de startup zijn focus echter naar industriële implementaties, vermoedelijk vanwege de winstgevendheid van de markt.

De overname van Mira volgt op de onthulling van de allereerste AR-headset van Apple, de Vision Pro. De overname zet Apple verder op de AR-markt en versterkt zijn positie als leider op het gebied van geavanceerde technologie. Hoewel het onzeker is hoe de technologie en expertise van Mira zullen passen in de AR-roadmap van Apple, meldt The Verge dat Jony Ive, de voormalige productontwerper van Apple, ooit adviseur was van Mira, wat een interessante connectie tussen de bedrijven toevoegt.

